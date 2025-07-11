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總統雲林勘災 張麗善籲救災勿分藍綠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣長張麗善（左二）昨天當面向賴清德總統（左三）陳情，請求中央公告雲林農損現金救助全品項、免現勘，救災不分藍綠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）昨天當面向賴清德總統（左三）陳情，請求中央公告雲林農損現金救助全品項、免現勘，救災不分藍綠。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲颱風重創雲林縣農業，卻被排除全品項、免現勘的現金救助，不僅引起藍綠立委互嗆，縣長張麗善連日批中央不公，昨天趁賴清德總統到雲林勘災農損時，當面向賴請求救災不要分藍綠；賴總統回應，政府面對天然災害是不分藍綠，會請專家會議再研議。

丹娜絲颱風造成雲林、嘉義縣及台南市農業災情慘重，雲林縣受災總面積四千多公頃，農損達三點二億元，超過嘉義縣，但中央只公告台南和嘉義全品項現金救助，雲林只公告廿餘品項，引起張麗善不滿，連日來向中央喊話，要求比照台南、嘉縣全品項並要免現勘，但一直未獲中央回應。

賴總統昨由張麗善等人陪同到元長鄉和二崙鄉現勘食用玉米、短期蔬菜等災損，張麗善遞陳情書向賴總統爭取全品項救助、免現勘。張說，雲林不論氣象參數或農損金額、品項達五十一項，均達全品項標準，雲嘉南受災都嚴重，何以只有雲林未獲列入？希望中央救災不要分藍綠。

農業部長陳駿季說，這次救災均依從寬、從速、從優、從簡原則，由中央透過專家會議主動發布救災品項，因雨還在下，對於這種複合式災害，農業部主動滾動公告，也依地方所求制定零利率貸款及肥料、設施等多項補助。

賴總統說，這次颱風路徑怪異百年首見，重創雲嘉南，不論台南柚子落滿地、雲林玉米倒一片，他都不忍心；雲嘉南是生命共同體，這次中央未待地方回報災情，即主動迅速公告救助品項，值得嘉許，他抵雲林之前，手中資料是廿八項，聽取簡報時已增至卅三項，此作為符合從速、從寬原則。

賴清德說，雲林有無達到全品項條件，將由農業部請專家會議再討論，客觀來解決，如符合一定要照請求處理，如沒達到標準，也要主動加速。

賴總統強調，政府面對天然災害是不分藍綠，希望大家團結，不分朝野、不分黨派攜手照顧農民。

賴清德總統（右二）在立委劉建國（左二）、張嘉郡（左一）及雲林縣長張麗善（右一）的陪同下視察雲林縣二崙鄉短期葉菜受損情形。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右二）在立委劉建國（左二）、張嘉郡（左一）及雲林縣長張麗善（右一）的陪同下視察雲林縣二崙鄉短期葉菜受損情形。記者黃仲裕／攝影

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