南部「雨像用倒的」 屏東大武部落成孤島

丹娜絲颱風雖遠離，隨後的低壓帶及西南風仍在南部山區帶來豪大雨，居民形容「雨水像用倒的，好可怕！」屏東霧台鄉大武部落聯外道路遭沖垮，百人部落宛如孤島。中央氣象署指出，今天南部、南台東仍為降雨熱區，且適逢大潮，中南部沿海低窪地區嚴防淹水災情。

氣象署統計屏東、台東昨天時雨量達五十毫米，七月八日至昨天下午六時廿分止，屏東新瑪家兩天累積雨量已超過八五七毫米、台東大武鄉七五○毫米、高雄茂林七四七毫米。台南六甲昨天也下了二三八毫米。

連日雨勢不斷，屏東大武部落唯一聯外道路霧大二號便道，九日路面只剩三分之一，昨天早上已被豪雨沖垮，道路中斷。「颱風尾真的滿強勁！」大武村長麥庸正說，部落約百人，村內生活物資足夠，長者用藥已請年輕人下山領取。縣府表示，已請廠商到場待命，等雨勢變小即搶通道路。

高雄山區雨勢驚人，六龜新威大橋路口路面積水；全市雨下最多的地方在茂林區多納里，里長羅耀明說，颱風過後山上的雨沒停過，快跟八八風災差不多。

荖濃溪水暴漲溢堤，淹沒台廿線九十九公里處路面約兩百公尺，公路局緊急封閉道路；寶山藤枝林道則有大面積落石、茂林區情人谷邊坡土石滑落。

昨天到桃源區送貨的便利商店盧姓司機說，桃源山區大雨狂瀉，勤和溪底便道已沖毀無法通行，復興里以上道路不通，已經三天無法送貨至拉芙蘭里，另從六龜通往甲仙的道路雖然可以通行，但沿途多處積淹水及落石，一路開車心驚膽跳，路況很危險。

台東降雨集中東南邊的大武、達仁等鄉鎮，多處野溪溪水暴漲，南橫公路、南迴公路及台九戊線出現落石或泥流，太湖社區有住家邊坡泥水灌入，基於安全考量，公所撤離居民安置。

截至昨晚，南迴公路部分路段維持單線雙向通車，台九戊線因路基淘空封閉。大武居民表示，雨勢從前天晚上下不停，昨早愈下愈大，「好像用倒的一樣，很可怕」。

丹娜絲颱風重創雲嘉南，不少民宅受損，屋頂掀起，接連幾天暴雨讓受災戶苦不堪言，又逢大潮，台南麻豆、七股部分地區積淹水，麻豆許多果農近期收整堆置的文旦，被積水沖倒撒滿地，農民無奈說「滿地文旦湯」，雨勢稍緩後積水也快速消退。

雲林縣草嶺清水溪河道土體崩落形成的堰塞湖，一度嚴重威脅下游的雲林、嘉義和南投居民安全，水利署昨晚指堰塞湖壩體中段出現底寬約七十二公尺的流路，自然流出蓄水，水位已大幅下降廿三公尺，危機已解除。

（記者徐白櫻、潘奕言、宋原彰、尤聰光、劉星君、張議晨、萬于甄、蔡維斌、胡瑞玲）