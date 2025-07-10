低壓帶及西南風影響 竹苗台中已有豪雨發生

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，新竹市、新竹縣、苗栗縣及台中市已有豪雨，桃園及馬祖已有大雨發生。

今晚至明日高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣有局部大雨或豪雨，新竹至台中、蘭嶼、綠島、金門地區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。大豪雨地區：高雄市山區、屏東縣山區。