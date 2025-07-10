快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風尾橫掃 彰投多處釀災情

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭江良誠／連線報導
彰化縣二水員集路接近靈山寺路段昨下午爆發土石流，汽車受困，景象怵目驚心。圖／民眾提供
彰化縣二水員集路接近靈山寺路段昨下午爆發土石流，汽車受困，景象怵目驚心。圖／民眾提供

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，彰化縣昨下雨打雷不斷，伸港、二水、芳苑等鄉鎮街道如水鄉澤國，一度近3千戶停電，居民清理家園欲哭無淚；南投縣濁水溪沿線鄉鎮受災嚴重，低窪處淹水、民宅泡水，知名的紫南宮廣場也一度淹水，無一倖免。

彰化縣前天遭大雷雨轟炸，沿海的鹿港、福興地區淹得最慘，昨天包含彰化市、芳苑鄉等14個鄉鎮市也受到雷雨影響多處積淹水。伸港鄉忠全運動公園淹水、二水鎮員集路、田中鎮山腳路等路段都因積水拉起封鎖線，台鐵二水鄉集集線鐵軌和平交道淹水，列車停駛。

埔心鄉1處社區地下室汽機車泡水，連住家家具也泡湯，彰縣府指出，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補償，淹水達100公分每戶發給1萬元，可提供水痕照片，從寬認定。另，縣長王惠美勘查青蔥、花椰菜災損，表示將盡快向農業部爭取列為農業天然災害現金救助地區。

南投縣名間鄉炭寮村農水路昨天爆發洪水，泥流滾滾而下，場面驚險。圖／名間鄉公所提供
南投縣名間鄉炭寮村農水路昨天爆發洪水，泥流滾滾而下，場面驚險。圖／名間鄉公所提供

南投縣名間鄉、竹山鎮、水里鄉昨淹水災情也很慘重，名間鄉炭寮村農水路被濁流全面淹沒、南投市貓羅溪沿岸低窪區域也積水、水里鄉玉峰村投58線縣道往鹿谷方向路段淹水，啟動預警性封閉。

名間鄉新民村、炭寮村、濁水村及中正村災情尤其明顯，尤其濁水大排因雨勢過猛倒灌進民宅，居民邊清理邊喊「別再下雨」。名間鄉長陳翰立說，濁水大排是名間市區的重要排水幹線，呼籲縣府盡速檢討排水規畫，也盼山區農水道路增設警示標誌，以防民眾誤闖涉險。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

雲林新庄子大排治理用地取得卡關 豪雨溢堤引民怨 縣府趕8月發包

雨彈炸南投名間鄉道路一度變黃河 車輛受困泥流

影／彰化二水、田中多鄉鎮暴雨 水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雷雨釀南投部分鄉鎮道路淹水 台21線落石清除

相關新聞

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中央氣象署今下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小...

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12行政區明停班停課

台南市政府今宣布，受到低壓帶及西南風影響，易有對流發展造成強降雨，且本市因受丹娜絲颱風影響，部分地區電力尚未修復，屋頂掀...

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

受低壓帶及西南風影響，南部地區可能出現大豪雨情形，氣象署今9日下午啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，屏東縣政府召開緊急會...

預估山區雨量大 高雄宣布5行政區明天停班停課

受到低壓帶及西南風影響，高雄市政府今天宣布，10日高雄山區預估雨量已達停班停課標準，桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲...

颱風尾橫掃 彰投多處釀災情

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，彰化縣昨下雨打雷不斷，伸港、二水、芳苑等鄉鎮街道如水鄉澤國，一度近3千戶停電，居民清理家園欲哭...

南部仍須防豪雨 低壓帶今晚北移

受低壓帶及西南風影響，台灣各地及金馬澎湖天氣相當不穩定，氣象署昨下午緊急啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預估昨晚至今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。