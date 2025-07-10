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中華電：跨區調度搶修災區 通訊恢復率近9成

中央社／ 台北9日電

颱風丹娜絲重創雲嘉南地區，導致多處通訊中斷，中華電信表示，第一時間即投入搶修，目前通訊恢復率已近9成，其餘尚未恢復通訊的設施，多位於災情嚴峻區域，為加速災後重建及復原，中華電啟動跨區應變調度機制，協助搶修工作。

颱風丹娜絲於7月6日強襲南台灣，重創雲嘉南地區，強風與瞬間豪雨造成電桿倒塌、高壓供電中斷、纜線脫落及基地台受損，導致多處通訊中斷。

中華電信表示，第一時間即動員數百名工程師緊急投入搶修，目前通訊恢復率已近9成，其餘尚未恢復通訊的設施，多位於災情嚴峻區域。

對此，中華電信董事長簡志誠今天表示，公司已迅速啟動跨區應變調度機制，調集OneWeb行動基地台車、電信工程人力及設備等相關資源，緊急馳援嘉義、台南等重災區，投入搶修工作，協助中央與地方政府災後復原工作。

中華電信說明，此次風災總計有1075台行動基地台受損、1萬4273戶語音障礙、4萬6967戶寬頻障礙、4萬2240戶MOD障礙，截至今天下午5時，僅餘行動基地臺201台、語音1190戶、寬頻用戶6238戶及MOD5628戶尚未修復，整體修復進度近9成。

中華電信表示，為加速災後重建及復原，已由董事長指揮啟動跨區應變調度機制，動員北、中、南各地資源，調度16台行動車，包括6台具備Oneweb低軌衛星設備，支援嘉義、台南等重災區通信網路。

此外，風災造成大量電桿傾倒，預估需更換電桿多達1500根以上，中華電信已緊急調撥全台供應庫房資源，確保即時搶修電桿供料充足，並自全台各地調派超過600名搶修工程師，及調度可攜式發電機、移動式啟動機、高空作業車等作業設備，投入災區網路通信復原搶修工作。

受到颱風影響，中華電信表示，台南仍有多區電力中斷尚未修復，為減輕民眾因停電所面臨的生活不便，中華電信台南營運處自7月9日上午10時起至7月10日下午5時30分止，開放七股、將軍、北門、鹽水、後壁、白河、東山等7區電信機房，在機房安全無虞的前提下，提供民眾免費充電服務，同時出動「行動胖卡車」定點巡迴，擴大充電服務支援範圍。

丹娜絲颱風

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