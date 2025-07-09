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最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準
受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中央氣象署今下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區已達到水災停班課標準。
氣象署今晚7時發布最新預報，24小時雨量預測中，共有4縣市達到停班課標準地區，包含台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區以及台東縣山區。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
稍早高雄市政府宣布，明（10日）高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，為維護市民安全，高市府宣布桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區5個行政區明日停止上班、停止上課。
此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文提醒，今天夜晚至明天夜晚，南部地區雨量有機會達到340毫米，如果雷雨帶發展更猛烈且持續，雨量有機會更可觀，平地總雨量上看500毫米、山區600毫米，可說是颱風等級的降雨，請做好防災準備。
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