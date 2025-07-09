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山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

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山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府表示，考量丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，山區土石含水量高，恐有落石崩塌危險，宣布8個原住民鄉及滿州鄉明（10）日停止上班上課。示意圖。聯合報系資料照
屏東縣政府表示，考量丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，山區土石含水量高，恐有落石崩塌危險，宣布8個原住民鄉及滿州鄉明（10）日停止上班上課。示意圖。聯合報系資料照

受低壓帶及西南風影響，南部地區可能出現大豪雨情形，氣象署今9日下午啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，屏東縣政府召開緊急會議，除災害應變中心擴大三級開設因應外，考量丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，山區土石含水量高，恐有落石崩塌危險，宣布8個原住民鄉及滿州鄉明（10）日停止上班上課。

依中央氣象署預報資料，原鄉明10日累計雨量最高達400毫米，因此縣府決定包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。

同時，縣府評估山區邊坡不穩定，今晚9時起，將針對泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭（往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前）、春日鄉鄉道屏146線（後山部落聯絡道路）、三地門鄉鄉道屏31線往德文部落方向等路段實施預警性封路，請部落居民及用路人注意改道行駛。

交通船部分，縣府連繫各交通船業者了解航運狀況。而據中央氣象局藍色公路東港小琉球海域海象預報，明天白天6時至18時浪高小於1.3公尺風力4級減至3級，除了琉興航運（公船）歲修未行駛，目前各業者航班不受影響，正常行駛。

縣府在今晚7時成立「0709豪雨」災害應變中心擴大三級開設，全面提升警戒與防範，尤其山區連日來土石含水量幾已達飽和狀態，縣府特別要求各原鄉公所務必注意轄區內土石流狀況，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，並做好預防性撒離準備。

縣府也提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

屏東縣府今宣布，依中央氣象署預報資料，原鄉明10日累計雨量最高達400毫米，因此縣府決定包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。圖／取自周春米臉書
屏東縣府今宣布，依中央氣象署預報資料，原鄉明10日累計雨量最高達400毫米，因此縣府決定包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。圖／取自周春米臉書

丹娜絲颱風 停班停課 土石流

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