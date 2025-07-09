丹娜絲颱風重創…預算遭砍衝擊政府應變 政院：整合資源協助農民

丹娜絲颱風重創台灣，中南部農作物及農業設施嚴重受損。行政院今天指出，為保障農民權益，去年政府編列因應天災補助，但遭在野黨刪減9000萬元，導致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，影響災損補助的應變能力，未來會整合現有資源，優先保障農民權益，全力協助農民度過難關。

根據農業部統計，此次農損飆破15億元、近16億元，其中以嘉義縣及台南市，品項又以文旦柚、香蕉受創嚴重。

行政院發言人李慧芝今天指出，在海上陸上颱風警報發布當日，行政院長卓榮泰即已前往雲林及彰化視察防災水利設施改善及整治計畫與工程，並向同行的雲林縣長張麗善及彰化縣長王惠美說明，中央災害應變中心也在地方政府需要時支援調度。

李慧芝表示，7日海上颱風警報解除後，總統賴清德與行政院長卓榮泰也旋即在日前往嘉南勘災，瞭解第一線損害情況。

李慧芝指出，台灣位處亞熱帶海島型氣候區，長期受到颱風及水患威脅，農業經常面臨重大損失。為了保障農民權益，去年中央政府總預算中就編列「農業發展—補助農業特別收入基金—獎補助費—對特種基金之補助」項目，用於因應天災補助，但遭在野黨刪減9000萬，導致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，影響災損補助的應變能力。

李慧芝表示，政府仍會全力以赴，給予農民最大的支持，賴清德總統與卓榮泰院長在8日勘災期間已承諾，後續農損救助將秉持「認定從優、程序從簡、補助從速」的原則辦理。

她也轉述，總統及院長非常關心各縣市災後復原及災損情形，行政院會整合現有資源，優先保障農民權益，全力協助農民度過難關。