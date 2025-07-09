快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

災情嚴重！台南七股頂山斷訊三天 立委促全面恢復通訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台南七股頂山斷訊三天，立委郭國文前往會勘。圖／郭國文國會辦公室提供
台南七股頂山斷訊三天，立委郭國文前往會勘。圖／郭國文國會辦公室提供

面對颱風丹娜絲襲擊南台灣，導致台南七股區災情嚴重，其中頂山里面臨斷訊第三天，立委郭國文9日找NCC、數位發展部以及三大電信業者，來到七股頂山里會勘，最終達成今晚18時前，頂山里全面恢復通訊的決議。

郭國文表示，如果無法通訊，將嚴重拖累救災的進度。他自己團隊也有七股人，為了方便救災，都必須跑到佳里才有訊號可以對外聯繫，因此他認為，這次颱風，也凸顯出通訊韌性不足的問題。他肯定中華電信（2412）在斷訊後6小時便恢復訊號，希望其他民間業者可以效仿。

會中，郭國文也協調出，三大電信業者會調動低軌衛星車來七股頂山里支援，並於今晚6點前全面恢復通訊。他強調，相關設備對於救災有必要性，廠商該投入就該投入，對於近期斷訊的影響，也會爭取電話費減免方案。

郭國文說，面對極端氣候的影響，對於低軌衛星來加強通訊韌性的需求會越來越多，目前僅有10台不敷使用，他要求數發部輔導並協助業者增加低軌衛星的儲備，才能第一時間協助災民恢復通訊，避免再度發生斷訊斷網多日的事件。

丹娜絲颱風 郭國文

延伸閱讀

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

影／台南綠營打造「罷罷號」 北討東征挺罷免

立院肢體衝突被控殺人未遂 北檢傳喚謝龍介說明

相關新聞

丹娜絲颱風重創…預算遭砍衝擊政府應變 政院：整合資源協助農民

丹娜絲颱風重創台灣，中南部農作物及農業設施嚴重受損。行政院今天指出，為保障農民權益，去年政府編列因應天災補助，但遭在野黨...

影／丹娜絲颱風影響…滯留金門500人 陳玉珍爭取加開7架軍機疏運

受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，停飛1天半，造成數千旅客滯留，雖然軍機與加班機已經輸運多日，但仍有500多...

災情嚴重！台南七股頂山斷訊三天 立委促全面恢復通訊

面對颱風丹娜絲襲擊南台灣，導致台南七股區災情嚴重，其中頂山里面臨斷訊第三天，立委郭國文9日找NCC、數位發展部以及三大電...

農業災損經費引爆政壇口水戰 農業部出面澄清

颱風丹娜絲重創中南部，農業災損經費引起政壇口水戰，民眾黨立法委員張啟楷稱立法院刪除的是農業發展基金新台幣9000萬元，不...

丹娜絲颱風橫掃南台灣！台電：已規劃電纜地下化工程

颱風丹娜絲重創嘉南地區，電桿倒塌影響停電搶修進度。台電表示，已在今年起規劃台中至屏東防災地下化工程，其中嘉南一帶為5.2...

丹娜絲重創南台灣…雲林損失慘重 立委籲農損補助比照台南、嘉義

丹娜絲颱風侵襲造成雲嘉南地區農業嚴重損害，雲林縣農業損失慘重，截至8日，農業災損金額高達2億6,325萬元。國民黨立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。