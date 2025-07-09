災情嚴重！台南七股頂山斷訊三天 立委促全面恢復通訊

面對颱風丹娜絲襲擊南台灣，導致台南七股區災情嚴重，其中頂山里面臨斷訊第三天，立委郭國文9日找NCC、數位發展部以及三大電信業者，來到七股頂山里會勘，最終達成今晚18時前，頂山里全面恢復通訊的決議。

郭國文表示，如果無法通訊，將嚴重拖累救災的進度。他自己團隊也有七股人，為了方便救災，都必須跑到佳里才有訊號可以對外聯繫，因此他認為，這次颱風，也凸顯出通訊韌性不足的問題。他肯定中華電信（2412）在斷訊後6小時便恢復訊號，希望其他民間業者可以效仿。

會中，郭國文也協調出，三大電信業者會調動低軌衛星車來七股頂山里支援，並於今晚6點前全面恢復通訊。他強調，相關設備對於救災有必要性，廠商該投入就該投入，對於近期斷訊的影響，也會爭取電話費減免方案。

郭國文說，面對極端氣候的影響，對於低軌衛星來加強通訊韌性的需求會越來越多，目前僅有10台不敷使用，他要求數發部輔導並協助業者增加低軌衛星的儲備，才能第一時間協助災民恢復通訊，避免再度發生斷訊斷網多日的事件。