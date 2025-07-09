農業災損經費引爆政壇口水戰 農業部出面澄清

颱風丹娜絲重創中南部，農業災損經費引起政壇口水戰，民眾黨立法委員張啟楷稱立法院刪除的是農業發展基金新台幣9000萬元，不是農業天然災害救助基金，並指政府造謠。農業部今天澄清，農業特別收入基金用途含農業天災救助。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白立委是表決刪除農業預算的元凶，大砍農業部補助農特基金的提案人，就是張啓楷。委張啓楷回應，被砍的9000萬元是拿去買超思臭蛋的農業發展基金，不是天然災害的補助基金，另外有災害防救法第57條可用於防災重建等。

農業部今天發出3點澄清，農業部表示，張啟楷提案刪除「補助農業特別收入基金」9000萬預算，就是用來撥補「農業特別收入基金」項下農業發展基金、農業天災救助基金及農產品受進口損害救助基金。其用途如提供農民的肥料補助、天然災害救助、農業貸款利息差額補貼，及農漁民子女就學獎勵金等。

其次，農業部指出，依「預算法」第22條第2項規定，「立法院審議刪除或刪減之預算項目及金額，不得動支預備金。但法定經費或經立法院同意者，不在此限」。農業部今年度對特種基金的補助已遭張啟楷提案刪減，因農業部的特別收入基金均非法定經費，故除非經立法院同意，不得動支預備金。

農業部說，往年特別收入基金出現超支時，均以報行政院動用預備金來挹注。今年度農業部經費遭到刪減，最大影響就是遇到嚴重天然災害、國際情勢變化等，導致基金經費不足時，須提案經立法院同意，才能動支預備金，不只程序曠日費時，更影響農民權益及經濟安全。

農業部表示絕無造謠，僅就預算編列與實際運作情況據實說明，提供社會大眾公正客觀的理解與檢視。

農業部統計，颱風丹娜絲及豪雨造成的農損，到今天上午已近新台幣16億元，農業部也公告辦理現金救助及低利貸款。