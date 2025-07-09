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丹娜絲颱風橫掃南台灣！台電：已規劃電纜地下化工程

中央社／ 台北9日電
颱風丹娜絲重創嘉南地區，電桿倒塌影響停電搶修進度。圖為風災造成嘉義布袋新塭輸電塔倒塌，台電正架設輸電塔。記者李宗祐／攝影
颱風丹娜絲重創嘉南地區，電桿倒塌影響停電搶修進度。圖為風災造成嘉義布袋新塭輸電塔倒塌，台電正架設輸電塔。記者李宗祐／攝影

颱風丹娜絲重創嘉南地區，電桿倒塌影響停電搶修進度。台電表示，已在今年起規劃台中至屏東防災地下化工程，其中嘉南一帶為5.28公里；台電補充，雖樂意配合地方政府推動電纜地下化工作，考量財務困境，以供電或安全必要工程優先推動。

颱風丹娜絲橫掃南台灣，全台近1400支電桿、3座高壓電塔倒塌，全台累積逾88萬戶停電。

台電告訴中央社記者，為強化線路防災韌性，已於2025至2027年度規劃台中至屏東地區辦理防災地下化工程，目標為26.64公里，其中嘉南一帶目標為5.28公里，台電後續將滾動檢討空曠地區防災韌性地下化工程，共同為防災努力。

台電不諱言，樂意積極配合各地方政府推動電纜地下化工作，但近年由於俄烏戰爭期間燃料成本飆漲造成台電虧損，政府2024年及2025年編列補貼台電預算亦未獲立法院同意，為撙節預算及減緩財務困境，台電將優先辦理民眾申請新增設用電、臨時用電、公共工程列管計畫、與供電及行人安全有關的改善工程及具急迫性的防災工作等配電工程。

台電表示，其他如私人要求、景觀考量等，非屬供電或安全必要的地下化工程則評估暫緩辦理。

丹娜絲颱風 停電 台電

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