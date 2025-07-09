丹娜絲重創南台灣…雲林損失慘重 立委籲農損補助比照台南、嘉義

丹娜絲颱風侵襲造成雲嘉南地區農業嚴重損害，雲林縣農業損失慘重，截至8日，農業災損金額高達2億6,325萬元。國民黨立法院黨團9日上午召開記者會，強調雲林縣農損應比照台南市、嘉義縣市，列入全品項現金救助地區，協助農民早日復耕復建。

副書記長王育敏表示，丹娜絲風災所造成的損失，根據農業部統計到8日為止，總損失已經超過10億元，其中嘉義縣農損最嚴重，超過5億元，其次是台南市農損達2億8千萬元，第三是雲林縣，農損達2億6千萬元。農損最嚴重的嘉義縣，有許多是溫室栽種農作物，像是小番茄、木瓜等，超過8成以上溫室農作區都遭受損害。

王育敏指出，過去農委會提供相關補助，都以農產損失為主，但這次風災造成農業器具、設備損壞。呼籲農業部增加農業器具、設備損壞補助，並調整提高補助金額。此外，丹娜絲風災風速強勁，台電自設在嘉義新塭光電板遭到摧毀，光電板碎片成「血滴子」，四處飛散到附近居民住家，造成房屋大小程度不一的損壞。

王育敏提到，有些養鵝、養雞場的屋頂也裝設光電板，風災造成光電板和農舍的損壞，甚至壓垮整座飼養場。加上現在嘉義部分地區還在停電，許多魚塭養殖業者擔心，可能會造成養殖魚群大量死亡，屆時整體農損會更大。

王育敏表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰有到災區勘災，但相關農損補助，像是溫室與魚塭設施設備，農業部應該列入補助項目。行政院有第二預備金可以運用，可立即給予農民最快的補助。此外，農業部訂出申請農損期限到7月21日，時間非常緊迫，盼農業部放寬申請農損補助期限，讓農民有充裕時間盤點農損，以利申請補助獲得保障。

王育敏說，嘉義地區不僅是農損嚴重，一般住戶在強勁風速吹襲下，包括屋頂、門窗遭到破壞，民眾個人損失也非常嚴重。過去政府大都以淹水住戶作為補助標準，希望行政院相關部門能夠將住戶所造成的損失，以專案方式給予補助，幫助民眾度過風災所受到的損失。

雲林立委丁學忠指出，丹娜絲風災來得快又猛，風力也非常強烈，截至8日晚間10點，雲林縣農業災損高達2億6,325萬元，農損規模跟鄰近嘉義、台南地區相差不遠。風災過後到雲林縣轄內現勘，發現農損相當嚴重，甚至連地方基礎建設也受到損壞，希望中央政府能盡速幫助雲林縣政府進行復原工作。

丁學忠認為，相對之下，農業部在風災過後當晚，也就是7日晚間馬上公布台南、嘉義農損列為全品項補助，免現勘且現金救助，但雲林縣並沒有納入「農業天然災害救助」開放「全品項、免現勘」農損補助。同樣都是遭到風災，一樣的天氣參數，雲林縣一樣遭受嚴重農業災損，農業部公告時間卻比台南市、嘉義縣還晚。

丁學忠提醒，颱風每年都會有，登陸地點誰也無法預測，農業部不該分縣市不同，補助時效、方式不同，應該要把所有農民權益擺在第一位，盡速協助農民復原才是正辦。尤其是颱風過後夾帶的豪雨，再度摧毀即將收成的蔥、花生，這些都是屬於延遲性災害。

丁學忠呼籲政府盡速展開災後復建工程，同時也要為雲林縣請命，要求農業部對雲林縣納入「全品項、免現勘」農損補助，幫助農民盡速復原、復耕。