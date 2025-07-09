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中南部颱風災情嚴重 賴總統：基礎設施、災損補助刻不容緩

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
丹娜絲颱風造成中南部嚴重災情，災後復原持續進行中。總統府／提供
丹娜絲颱風造成中南部嚴重災情，災後復原持續進行中。總統府／提供

總統兼民進黨主席賴清德9日在民進黨中常會表示，丹娜絲颱風造成中南部嚴重災情，各項災後復原工作，無論是基礎建設的修繕工程，還是農漁產、民宅的災損補助，都刻不容緩。請中央與地方務必要通力合作，讓國人盡早恢復日常生活。

賴總統表示，丹娜絲颱風不僅是今年第一個發布海上陸上颱風警報的颱風，罕見的路徑，更是造成中南部嚴重的災情。

他感謝國軍、警消、台電、台水、公路局、清潔隊，以及其他關鍵基礎設施的第一線工作人員，不但在風雨中，協助民眾疏散撤離，也以最快速度，搶修各項基礎建設，與清理家園環境，「大家辛苦了」。

賴總統指出，如今颱風已遠離，各項災後復原工作，無論是基礎建設的修繕工程，還是農漁產、民宅的災損補助，都刻不容緩。

賴總統說，昨天他和行政院長卓榮泰分頭前往台南跟嘉義，了解農損與台電搶修情形。接下來，中央與地方務必要通力合作，讓國人盡早恢復日常生活。他也請黨公職在各地方，能夠協助地方上颱風過後所需要幫助的事情。

丹娜絲颱風

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