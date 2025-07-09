【重磅快評】農損救助分藍綠 天龍國綠委到底在想什麼？

丹娜絲颱風過境，雲嘉南成了重災區，其中雲林縣農損慘重，卻未如台南、嘉義列入「全品項、免現勘現金救助」範圍。雲林縣長張麗善及藍委呼籲中央救災不分藍綠，但卻有綠委一味指責藍白刪了農業部預算9千萬，此時呼籲是鱷魚的眼淚，演得像大善人。綠委們這種表現不小心暴露了只想拿災民痛苦添作大罷免柴火的企圖，並不可取。

風災後亟待復舊，綠委的酸言酸語並未稍減受災農民之苦。而藍委的訴求和雲林縣民進黨立委劉建國並無二致，看看連日來台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁等首長不分藍綠南北馳援救災，民進黨還是趕快把雲林納入「全品項、免現勘現金救助」範圍，才是正辦。

丹娜絲重創雲嘉南，農業部前天公告台南、嘉義縣市為農業全品項天然災害現金救助地區。賴清德總統南下勘災也說，漢光演習時有餘裕兵力，會幫助農民，他希望不管是現金救助發放、貸款提供，都能從優、從速、從寬盡速辦理；不過，雲林縣長張麗善卻不滿現金救助地區未納雲林，喊話「救災不分顏色」，讓賴清德不免難堪。

根據農糧署最早說法，嘉義地區農損逾4億最多，台南損失2億6千萬居次。但雲林縣府掌握最新統計，嘉義縣農作物災情1億7228萬（另有1.83億漁業損失）、台南市2億5858萬、雲林縣2億4566萬，昨天已達2.68億，全國最高，呼籲農業部應比照台南與嘉義，公告雲林縣為「丹娜絲颱風全品項現金救助地區」，並啟動「免現勘」補助作業流程。

雲林立委張嘉郡的版本則是，截至7月8日下午5時，農作物災損部分（不含林業、漁業、畜牧與設施）全台損失金額已達9億5587萬，其中以台南市損失3億7822萬最高、雲林縣2億6808萬居次、嘉義縣1億8027萬、彰化縣4489萬元。雲林農損僅次於台南，台南、嘉義7日即已適用全品項救助，但對雲林卻慢半拍，也僅有部分品項。

僅管各種版本數字有所差異，但雲林是農業大縣，全縣農損面積4128公頃，占耕作面積逾5%，損失金額2.7億，不論排名前後，都是農損慘重的縣市。即使政治立場不同，雲林縣民進黨立委劉建國赴褒忠、元長等災區勘災也發現災情嚴重，他「呼應」張麗善的訴求，呼籲中央應朝向免現勘處理。

但是非雲林選區的綠委則不作此想，也許是站著說話不腰疼，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，當初藍委把農業部預算砍到成「一元俱樂部」，最後藍白更同意刪減挹注農特基金預算9千萬，「一手砍預算，一手又假裝關心農民」，演得像大善人；黨團副幹事長林楚茵則說，藍白聯手刪預算時根本沒想過農民的苦，國民黨現在是鱷魚的眼淚。

兩名女綠委罵得盡興，但並沒有實際幫忙解決雲林農民之苦，不知同黨的雲林立委劉建國要做何感想？若真要說農業部的預算被刪減，還真的很難和這次風災現金救助作業能畫上等號。

立院年初三讀通過中央政府總預算，即使規模創新高，但各部會都紛紛叫苦，主計總部特別以農業為例說明，指農業部刪減數約20億元，刪減比率約1.2%，純粹以數字比率計算，刪減比例均不高，影響較大的業務費，包括委辦費、一般事務費、資訊服務費、約用人員酬金及水電費等。

換句話說，藍白刪減 「補助農業特別收入基金」9千萬，比例只有0.2%，刪減比例僅及農業部預算的6分之1，而且行政院還有第二預備金可用，錢不是問題；而且主計總處都說了，影響比較嚴重的業務費，這和藍委及雲林在綠委現在要求雲林「全品項、免現勘的現金救助」又有何干。

天龍國的綠委把農損救助說成演得像大善人、鱷魚的眼淚，說真的，受災農民還真希望天龍國綠委這時也能扮演一下大善人，可以為農民掉幾滴眼淚，為雲林全品項現金救助地區、啟動免現勘補助作業流程美言幾句，而非只想到罵藍委為大罷免增加一點柴火。如果什麼事都要想到大罷免，只怕農民怒火燒起來會反噬了民進黨。