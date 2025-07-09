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對流胞顯著爆發致強降雨 專家：跟丹娜絲颱風尾脫不了關係

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雨量觀測上，昨晚10時開始到今天凌晨3時雨勢最大，吳聖宇表示，所幸後續這個對流胞就逐漸減弱，本體往陸地靠過來時已經在消風的階段，凌晨3時之後到目前的降雨就小了很多，雖然還在下雨，但已經沒有先前的強降雨。本報資料照片
雨量觀測上，昨晚10時開始到今天凌晨3時雨勢最大，吳聖宇表示，所幸後續這個對流胞就逐漸減弱，本體往陸地靠過來時已經在消風的階段，凌晨3時之後到目前的降雨就小了很多，雖然還在下雨，但已經沒有先前的強降雨。本報資料照片

西半部豪大雨持續，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到現在又是各種超出原先模式預測的演出，大概還是跟丹娜絲颱風的颱風尾脫不了關係。

昨天入夜到今天清晨前，在台灣海峽中北部上空爆發的旺盛對流系統，吳聖宇表示，目前看起來這個對流胞，最初是昨天傍晚左右，在颱風環流內西北和西南風交會的輻合線上發展出來的。一開始遠在福建北部、浙江沿海一帶，後來隨時間逐漸往南發展，來到台灣海峽中北部後顯著爆發。

吳聖宇表示，衛星觀測看甚至可以看到對流雲團中央部分、雲頂衝出對流層頂而產生溫度比周圍高的現象，閃電現象也非常劇烈。雖然對流胞最強的部份看起來都在海面上活動，但是外圍的強回波部分，仍然順著颱風南側的大環境西南風，逐漸靠近台灣西北部陸地，並且在苗栗、新竹一帶造成強降雨。

雨量觀測上，昨晚10時開始到今天凌晨3時雨勢最大，吳聖宇表示，所幸後續這個對流胞就逐漸減弱，本體往陸地靠過來時已經在消風的階段，凌晨3時之後到目前的降雨就小了很多，雖然還在下雨，但已經沒有先前的強降雨。

吳聖宇表示，再來是丹娜絲颱風進入浙江省境內後，雖然減弱為熱帶性低氣壓，但是低壓環流逐漸向西南移入福建北部，台灣附近的西南風也逐漸增強，大概自清晨5至6時開始，增強後的西南風推入新竹以南陸地，陸續開始出現一波明顯的雨勢，目前降雨還在持續中。

他說，而且因為風勢滿強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域，有一條明顯的回波生長分界線，界線以東的雨勢不小。

預估這樣的型態可能會持續到今天白天這段期間，吳聖宇表示，晚間以後隨著颱風減弱後的低氣壓繼續深入華南內陸，台灣附近的西南風可能會較為減弱，降雨回波容易生長的區域有機會再度往沿海地區調整，並且也會逐漸偏向雲嘉以南地區為主。

他說，預報資料大致有看到今晚到明天清晨，雲嘉以南地區有較大雨勢的預測，提醒中南部要持續注意。北部、東半部雖然不是西南風直接影響的區域，但也要注意局部較大雨勢發生的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

因為風勢滿強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域，有一條明顯的回波生長分界線，界線以東的雨勢不小。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
因為風勢滿強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域，有一條明顯的回波生長分界線，界線以東的雨勢不小。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

丹娜絲颱風

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