快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

影／丹娜絲重創七股西寮里如成孤島 他以空拍機記錄長者無助對望

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望讓人看見家鄉。

西寮里位於七股區西北方，北與將軍區青鯤鯓（鯤溟里、鯤鯓里）為界，東與頂山里為界，西為七股潟湖再出去就是台灣海峽，南以大寮排水與鹽埕里為界，今為台江國家公園與雲嘉南國家風景區管轄區域範圍，面積5.1平方公里，人口據佳里戶政事務所統計為426人（2025年6月）。

擅長空拍、多次參加攝影比賽的王大雄受災民所託，協助記錄颱風來襲後災況，前往七股西寮里拍攝，昨天晚間10時許，他在臉書粉絲專頁「大雄空拍」PO出以空拍機拍下的畫面，只見西寮里宛如成為孤島，風災讓純樸的小鎮滿目瘡痍，淹水至少110公分。

王大雄在影片中敘述老人家從睡夢中驚醒，等到隔日（7日）天亮才開始撤村，強大的潮流重創整個西海岸，村民賴以為生的停泊膠筏被摧毀，搭建的碼頭也不知去向；村里都是高齡的長輩們，只能無助對望，但村里沒有電力、沒有人力，還有很漫長的修復之路要走。

台南市社會局表示，7日已緊急啟動應變機制，全市各區公所在安南、麻豆、官田、學甲、東山、七股及新營等地區，開設14處緊急避難收容所，協助收容災民；衛生局則提醒，颱風雖已遠離，但仍有劇烈豪雨發生，環境易受汙染，民眾務必落實防疫措施。

七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供
七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望能讓人看見家鄉。圖／臉書粉專「大雄空拍」授權提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲重創嘉南地區…首位華人樞機籌建教堂 台南後壁菁寮天主堂風災嚴重

遇丹娜絲衝擊…今晚仍有3萬餘戶停電 台南宣布「這12區」9日停班課

丹娜絲重創南台灣 民眾黨要求降低農作物天然災害保險保費

丹娜絲重創文旦、酪梨 總統賴清德允諾貸款利息降為零

相關新聞

颱風襲台突停電「紅綠燈罷工中」誰先過？正確通行方式曝：違規恐罰1800元

中颱丹娜絲從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義紀錄，由於缺乏中央山脈作為天然屏障，造成中南部縣市重創，全台超過650支電桿與3座電塔倒塌，雲林、嘉義與台南等地共超過54萬戶停電，全國累計停電戶數更突破71萬戶。有網友好奇，倘若颱風天停電時路口紅綠燈不亮，開車、騎車的用路人誰可以先通過，引發討論。

影／丹娜絲重創七股西寮里如成孤島 他以空拍機記錄長者無助對望

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整...

開關跳脫、火光乍現…颱風停電不到5分鐘恢復 原來是它立功！為何能自動復電？

受到颱風丹娜絲夾帶環流，造成高雄部分停電災情。

廣角鏡／颱風亂金門航班 千人困機場喊「我要回家」

受丹娜絲颱風影響，金門飛機航班大亂，一度造成逾3千名旅客滯留島上，立榮、華信航空開加班機消化人流，加上軍機6架次馳援，到...

台南南鯤鯓代天府 千年檜木柱碎片險被撿走

丹娜絲颱風重創台南文史場域，知名北門區南鯤鯓代天府的牌樓擁12根粗壯檜木柱，不敵強風倒塌，卻傳出民眾乘機撿拾掉落物，廟方...

光電浮台淪海廢 藍批納稅錢變垃圾

屏東縣佳冬鄉外海離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風重創，大量漂流到屏東、高雄海岸，民代憂廢材和光電板沉入海底恐影響漁民生計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。