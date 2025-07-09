影／丹娜絲重創七股西寮里如成孤島 他以空拍機記錄長者無助對望

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股西寮里整個里滿目瘡痍，宛如成為孤島，臉書粉專「大雄空拍」昨天以空拍機拍下現況，希望讓人看見家鄉。

西寮里位於七股區西北方，北與將軍區青鯤鯓（鯤溟里、鯤鯓里）為界，東與頂山里為界，西為七股潟湖再出去就是台灣海峽，南以大寮排水與鹽埕里為界，今為台江國家公園與雲嘉南國家風景區管轄區域範圍，面積5.1平方公里，人口據佳里戶政事務所統計為426人（2025年6月）。

擅長空拍、多次參加攝影比賽的王大雄受災民所託，協助記錄颱風來襲後災況，前往七股西寮里拍攝，昨天晚間10時許，他在臉書粉絲專頁「大雄空拍」PO出以空拍機拍下的畫面，只見西寮里宛如成為孤島，風災讓純樸的小鎮滿目瘡痍，淹水至少110公分。

王大雄在影片中敘述老人家從睡夢中驚醒，等到隔日（7日）天亮才開始撤村，強大的潮流重創整個西海岸，村民賴以為生的停泊膠筏被摧毀，搭建的碼頭也不知去向；村里都是高齡的長輩們，只能無助對望，但村里沒有電力、沒有人力，還有很漫長的修復之路要走。