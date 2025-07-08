颱風重創屏東 縣長周春米遭爆人在北歐考察

丹娜絲颱風來襲，屏東縣長周春米卻在北歐，引發批評。縣府發言人鄞鳳蘭說，周立刻買機票回國也來不及，雖無法趕回，但過程中與副縣長黃國榮、災防中心密切聯繫，掌握狀況，外界不須抹黑。

丹娜絲颱風肆虐，屏東滿州鄉前天傳出土石流災情、港口溪與東源村堤防皆出現溢流，風雨漸小後更發現佳冬塭豐、枋寮海域沿岸布滿大量黑色浮台殘骸，綿延逾一公里。

北市議員柳采葳在臉書指，有眼尖網友發現，屏東縣長周春米粉專這幾天狂刷丹娜絲颱風資訊，卻不見周勘災照片，原來六月廿九日就前往北歐考察。

柳采葳表示，周春米全然不顧屏東縣處於颱風肆虐範圍，縣府也未在颱風前夕確實檢查業者防颱規畫是否落實，導致浮台結構堆積在沿海和沙灘，很可能難以回收，影響生態。

柳也指出，二○○八年鳳凰颱風，時任台東縣長鄺麗貞在東歐考察挨批，次年放棄連任；二○○九年莫拉克風災，行政院秘書長薛香川與父親去吃一碗粥被罵慘，引咎辭職，「民進黨永雙標毫不掩飾」。

屏縣府：縣長同步指示防颱

鄞鳳蘭說，考察北歐丹麥、芬蘭、瑞典早在一年前即規畫，周春米人在北歐依然掌握狀況，指示防颱戒備；對枋寮、佳冬沿岸出現海上測試浮台，也要求廠商務必四十八小時內移除、停止施工、重新審查前不得復工。

考察目的是屏東未來將建三座大型圖書館，盼透過交流，讓工程更完善；也參訪北歐著名環保回收公司及焚化廠設備，期待邁向永續。