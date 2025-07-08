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光電浮台淪海廢 藍批納稅錢變垃圾

聯合報／ 記者潘奕言宋原彰李成蔭劉星君／連線報導
旭東環保於屏東縣佳冬鄉外海的離岸太陽能浮台受丹娜絲颱風影響，大量浮台被吹散漂流到屏東、高雄海岸。圖／聯合報系資料照片
旭東環保於屏東縣佳冬鄉外海的離岸太陽能浮台受丹娜絲颱風影響，大量浮台被吹散漂流到屏東、高雄海岸。圖／聯合報系資料照片

屏東縣佳冬鄉外海離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風重創，大量漂流到屏東、高雄海岸，民代憂廢材和光電板沉入海底恐影響漁民生計，怒批「大綠能、大失敗」。國民黨立法院黨團則批評，政府花錢補助廠商，結果眼睜睜看著納稅人的錢「一秒變垃圾」。旭東強調浮台並無光電板也未發電，屏東縣府要求業者今天中午前完成清理回收。

旭東獲經濟部一億元補助，在佳冬外海三點一公里處設置離岸太陽能浮台試驗案場，三月起陸續施作一四○四個浮台基座，總面積三萬四四七○平方公尺，屏東縣府說明，此案設置期限至明年十二月卅一日止，試驗完畢後相關設施設備需全數移除。

旭東公司楊經理說，上月西南氣流旺盛，公司發現浮平台連結不足易散掉，著手拉回浮台，颱風前雖已拉回六成，還有四成留在海上遭颱風吹散。

被颱風吹散的浮台漂散在屏東、高雄海岸，高市議員邱于軒昨一早發現，林園汕尾海邊竟有黑色結構體橫躺在消波塊上，擔心廢材和光電板萬一沉到海裡，將影響漁民生計，怒批「大綠能、大失敗」。

國民黨立法院黨團昨開記者會批評，政府花錢補助廠商，結果眼睜睜看著納稅人的錢「一秒變垃圾」，並點名負責該建設的旭東環保科技公司和民進黨關係匪淺，更有屏東縣前縣長曹啟鴻擔任該公司獨董，請旭東別躲在屏東縣府後面，應出面講清楚。

國民黨立委蘇清泉表示，現在屏東佳冬、枋寮現場如廢棄物堆置場；賴政府為廢核神主牌亂搞，一個中度颱風就原形畢露。

國民黨立委陳菁徽也說，旭東拿了經濟部一億三千萬元補助發展綠能，結果大家眼睜睜看著「一秒變垃圾」，政府應檢視能源政策是不是出了大包？「請賴總統正視問題。」

民眾黨主席黃國昌前天也在直播中公開旭東公司財報，發現該公司不僅拿了中央政府補助，獨董名單中更赫見曹啟鴻、屏東縣前環保局長魯臺營。

旭東前天起加派人力機具清除散落於海上及岸際的浮台設施構件，楊姓經理說，未來會就浮台連結部分補強，並會與縣府及經濟部能源署協調並獲得同意後，才會再進行測試。

曹啟鴻被指是旭東的門神，他表示，自己支持綠能，養水種電是十、廿年前的事情，不是在為誰，「我一向是在做事，不在乎人家怎麼說，是不是門神要舉例才好、要拿出證據。」

丹娜絲颱風

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