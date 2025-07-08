嘉南停電逾30小時 居民哀怨「冰箱食物都壞了」

丹娜絲颱風造成全台最多八十七萬戶停電，嘉義、台南沿海整排電線桿被吹倒，嘉義縣布袋鎮更有三座特高壓電塔倒塌，許多居民停電超過卅小時，「冰箱食物變廚餘」。賴清德總統勘災時表示，台電公司盡最大力量協助復電。台電統計截至昨晚八時，全國仍有八萬六三二戶停電，其中嘉義縣占四萬二四六一戶最多，台南三萬五○七八戶。

台南地區至昨晚九時仍有三萬多戶停電，台南市府宣布，新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等十二區今停止上班、上課。

丹娜絲六日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，布袋鎮、義竹鄉當晚晚間十時開始停電停水，居民只能到市區向友人借浴室或去旅館洗澡。

台南七股、北門、將軍、學甲區等沿海一帶一度全區停電，昨天北門區居民叫苦「沒水沒電怎麼復原家園？」有漁民說，虱目魚魚塭水車沒電可運作，趕緊租用發電機，「希望台電可以趕緊復電，否則光有補助有什麼用？」

賴清德總統到台南北門勘災，一同勘災的經濟部長郭智輝說，一般電力今天一定會有電。