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雲林農損2.7億元 縣長籲中央納救助
丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，農業部前天公告台南、嘉義縣市為農業全品項天然災害現金救助地區，賴清德總統昨勘災也說，漢光演習時有餘裕兵力，會幫助農民；不過雲林縣長張麗善不滿現金救助地區未納雲林，喊話「救災不分顏色」，應盡速納入。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩回應，針對雲林農損部分昨已開專家會議，會盡速處理。
台南文旦及嘉義木瓜、香蕉、柑橘、龍眼等農作受損嚴重，賴總統昨率官員視察台南麻豆、北門區災情，行政院長卓榮泰則到嘉義市及嘉縣布袋鎮勘災。農糧署表示，嘉義地區農損四億多元最多，台南損失兩億六千萬元居次。
賴清德說，農業部考量幫助農民貸款的額度提高、利率降至零，「我會支持」，希望不管是現金救助發放、貸款提供，都能從優、從速、從寬盡速辦理。
雲縣府統計截至昨中午，全縣通報農損面積四一二八公頃，損失金額約二點七億元，認為中央應比照，公告雲林為全品項現金救助地區，啟動免現勘補助作業流程。
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