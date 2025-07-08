「雨用倒的」 彰化鹿港宛如東方威尼斯

颱風帶來大雨，半個彰化縣昨天泡在水中，鹿港天后宮廟埕積水來不及抽乾。圖／鹿港天后宮提供

丹娜絲颱風雖遠離，但中南部昨雨勢驚人，尤其是彰化「閃電閃不停，雨水像用倒的」，從北到南十多鄉鎮、半個彰化都泡在水裡，鹿港老街一度水深及腰，入夜後水才退去。

台鐵西部幹線二水至林內間路基流失，雙向交通一度中斷，昨傍晚近六時才恢復。

受低壓帶及西南風加成影響，今、明兩天水氣更多，易有短延時強降雨。中央氣象署表示，周五前中南部仍有大雨或局部豪雨，周六起雨勢趨緩，但十天後有機會出現熱帶擾動，甚至有颱風生成。

氣象署資料顯示，截至昨晚八時，彰化縣福興鄉累積雨量三四九點五毫米、鹿港鎮三○八毫米、永靖鄉三○二點五毫米、田尾鄉二九四毫米、埔鹽鄉二九三毫米、秀林鄉二八六毫米。彰化縣府表示，降雨量超過當地防洪水位，加上適逢大潮，才會造成淹水。

中央氣象署預報員張承傳表示，主因對流移入彰化且滯留時間較久，至於今、明兩天是否還會出現類似情況，要視未來對流是否再出現在彰化或其他地區，另也要觀察滯留時間。

鹿港地勢低窪，大雨必淹，昨天老街成水鄉澤國，鹿港天后宮廟埕又成池塘，就連不易淹水的中山路、復興路也都淹了，沿路可見家具、瓦斯桶漂在路上，整個鹿港宛如水上威尼斯。

鹿港老街協會理事長黃世杰說，雨下太久，雨勢又大，鹿港溪滿水位，根本躲不了。鹿港鎮長許志宏說，抽水站正常運作，但大雨加上農曆十四滿潮，淹水更嚴峻。

台鐵西部幹線從彰化二水到雲林林內路段，路基遭豪大雨掏空，昨下午二時廿五分起雙向不通，大量遊客卡在斗六火車站，台鐵調派卅輛遊覽車，接駁至二水、員林車站轉乘，近千人受影響，直到昨晚五時廿八分才恢復。

大雨下不停，有民眾開車經過花壇鄉北口涵洞，水位瞬間上升差點受困車內；田尾鄉鄭姓鄉民說，海豐村與國一涵洞平行的道路積水七十公分，有駕駛誤判闖入，車子熄火卡住，幸好及時逃出。

二林鎮二溪路七段道路因大雨坍塌，五十歲陳姓駕駛經過時，連同車頭半輛貨車陷入水坑內，駕駛緊搖下車窗逃出，僅輕微擦傷。

員林市信義巷淹水最高達八十公分，縣府啟動預防性疏散居民，另外芳苑鄉王功、漢寶、草湖最深水淹及膝，田尾鄉、北斗鎮也傳淹水災情。