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台南南鯤鯓代天府 千年檜木柱碎片險被撿走

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南北門區南鯤鯓代天府牌樓，不敵丹娜絲強風倒塌，廟方持續清理善後。記者萬于甄／攝影
台南北門區南鯤鯓代天府牌樓，不敵丹娜絲強風倒塌，廟方持續清理善後。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風重創台南文史場域，知名北門區南鯤鯓代天府的牌樓擁12根粗壯檜木柱，不敵強風倒塌，卻傳出民眾乘機撿拾掉落物，廟方表示，已請廠商協助清理；另，鹽水岸內影視基地園區也受損嚴重、一片狼藉，市府表示會啟動修復程序。

學甲警分局表示，前晚8時許接獲報案指有民眾在拾取牌樓掉落木頭，員警到場發現為一對男女涉撿拾不少牌樓掉落物，且放置在車內，後聯繫廟方人員，不過兩人稱以為掉落物是清運廢品，並當場將木頭歸還廟方。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，民眾乘機撿拾牌樓的掉落物包括剪黏、零碎檜木等，「有歸還就好，不會追究」。

侯賢名指出，未來牌樓的處理與現場重建是最重要的事情，已與廠商聯繫，清運無法再使用的物品，至於12根千年檜木、牌樓瓦片、剪黏等相關木作會保留起來，而此座五門式大牌樓採用珍貴的檜木立柱，損失價值難以估計，未來若重建將考量極端氣候的影響，應不會再用原本的檜木建構。

鹽水岸內糖廠在閒置約25年後轉型為影視基地，7年來市府投入約8.4億活化，難敵颱風摧殘，岸內影視基地專案人員潘舜謙說，園內建築物大門、窗戶等幾乎都被風吹破，其中，曾被斯卡羅、嘉慶君遊台灣、牛車來去等多部戲劇取景的「清代漢人市街」場景，當時斥資約2億元打造，如今許多牆面因毀損倒塌，殘破不堪。

潘舜謙也提到，該場景暫時還沒有劇組要進駐使用，會把握時間盡快修繕，至於園內其他受損區域，將請專業廠商評估並盡速修繕，因目前有接洽一些劇組，當然希望園區能趕緊復原。

南市文化局表示，岸內影視基地災情相對嚴重，全區停電，側門被強風吹倒、圍牆局部坍塌等都需要花時間整修，暫時難估算損失金額，恐影響後續進駐的劇組拍攝進度，已拉封鎖線、啟動修復程序。

此外，德記洋行則有零星屋瓦被強風吹落，2樓出現漏水與玻璃碎裂等情形；蕭壠園區則受風勢影響，一度全面停電，部分屋瓦破損，辦公室廊道、廁所中空板受損情況嚴重，文化局都會緊急修繕。

台南鹽水岸內影視基地園區也遭颱風摧殘，建築物嚴重損毀。記者萬于甄／攝影
台南鹽水岸內影視基地園區也遭颱風摧殘，建築物嚴重損毀。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風

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