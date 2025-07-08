高市成功爭取颱風農損救助 7/9起受理申報

高雄受到颱風丹娜絲影響，至今累積農損已逾新台幣3692萬元，高雄市農業局今晚宣布，首波成功爭取西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等現金救助及低利貸款，明起受理申報。

農業局今晚發布新聞稿表示，農業局首波成功爭取高雄市西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）的農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自7月9日至7月22日受理農民申報。

農業局表示，有關農損現金救助及低利貸款，分別為西瓜每公頃6.2萬元、香瓜每公頃8萬元，及空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）每公頃2.96萬元，農民可向土地所在地公所受理申報。

農業局長姚志旺提醒，種植農業部公告之短期葉菜類，受損損失達2成以上農民，可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

此外，農業局也會全力協助、加速勘災與現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

高雄地區受到丹娜絲強大風雨影響，多達31區出現8級以上陣風，彌陀、梓官、路竹區更出現11級強陣風，以及22區降雨達豪雨等級，其中大寮區更達到大豪雨等級。