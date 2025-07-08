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遇丹娜絲衝擊…今晚仍有3萬餘戶停電 台南宣布「這12區」9日停班課

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南截至今晚9點仍有3萬4790戶停電，台電仍積極搶修中，台南市政府稍早也宣布，新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區9日停止上班、停止上課。圖／台電提供
台南截至今晚9點仍有3萬4790戶停電，台電仍積極搶修中，台南市政府稍早也宣布，新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區9日停止上班、停止上課。圖／台電提供

丹娜絲颱風台南地區造成20餘萬戶停電，截至今晚9點仍有3萬4790戶停電，台南市政府稍早也宣布，新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區明日(9)日停止上班、停止上課。

台南市政府表示，受丹娜絲颱風影響，部分地區電力中斷尚未修復，根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定。宣布新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區9日停止上班、停止上課。

台電台南區處則說，截至今晚9點，大台南地區累積曾停電戶數達21萬3915戶，經全力動員搶修，目前仍有3萬4790戶停電，主要停電區域集中在鹽水、六甲、七股、後壁、安南、將軍等地區，尤其沿海地區瞬間強風破壞電力設備，導致電桿倒塌斷裂、電線掉落、變壓器損壞等嚴重災情。

台電台南區處強調，因電桿倒斷、斷線嚴重，同時須排除舊電桿與路樹、障礙物等多重障礙，故復電較為耗時，請用戶多些耐心，台電一定傾全力盡速復電。

丹娜絲颱風 停電 台南 台電

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