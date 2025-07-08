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卓揆視察嘉縣災情 台電搶修拚明晚嘉縣布袋復電

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下前往布袋鎮視察災情。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下前往布袋鎮視察災情。記者李宗祐／攝影

丹娜絲颱風重創嘉義，造成特高壓輸電線鐵塔大面積倒塌，導致嘉義縣沿海地區持續停電。行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下前往布袋鎮視察災情。翁章梁說，大家最關心的是何時能夠復電。台電董事長曾文生說，布袋明天夜間可望陸續送電。

風災造成嘉義布袋「新塭－永華線」#2、#3、#4號輸電塔倒塌，電塔嚴重變形扭曲，對供電系統造成嚴重影響，截至今天中午，嘉義縣仍有5萬3734戶停電。

台電表示，在7月7日清晨啟動應變機制，陸續安排中南部吊車與修復機具進場搶修，全台除了雲林、南投及離島區處之外，其他單位共448名同仁皆跨區支援嘉義，夜間不停施工，持續加速修復。

翁章梁表示，災害發生後，台電同仁不分晝夜在第一線搶修，絕無偷懶，布袋鎮目前尚有9000多戶停電，義竹鄉也有7000多戶停電，縣府持續與台電合作，全力協助復電，盡速讓鄉親生活恢復正常。

曾文生表示，7日一早就動員外縣市人力支援，將立桿的時間省下，搭建臨時角鋼桿及預力電桿，採取緊急拉線方式優先恢復供電。目前布袋地區仍無電力供應，預計在明天夜間陸續送電，沿海養殖池區域用電需求列為優先處理。

卓榮泰說，民眾最關心的是「何時復電」，當臨時電塔完工後將能陸續恢復供電，但部分區域仍需時間修復，請縣長翁章梁及團隊照顧縣民生活需求。也要董事長曾文生務必照顧同仁安全，期盼台電在最短時間內完成修復。

卓榮泰聽取簡報及簡單談話後準備離去，眼看卓揆搭車，里民急忙高喊「院長！怎不聽里民講二句！」，但被擋在外圍。

立委蔡易餘安撫里民情緒並說明，台電盡全力搶修中，預計明天晚上會回復供電，才讓眾人情緒緩和下來。

行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下前往布袋鎮視察災情。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下前往布袋鎮視察災情。記者李宗祐／攝影
風災造成嘉義布袋新塭輸電塔倒塌，電塔嚴重變形扭曲，對供電系統造成嚴重影響，台電正架設輸電塔，拚明晚布袋回復供電。記者李宗祐／攝影
風災造成嘉義布袋新塭輸電塔倒塌，電塔嚴重變形扭曲，對供電系統造成嚴重影響，台電正架設輸電塔，拚明晚布袋回復供電。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下視察災情，台電董事長曾文生（左）說，布袋明天夜間可望陸續送電。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰今天下午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下視察災情，台電董事長曾文生（左）說，布袋明天夜間可望陸續送電。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘（左）安撫里民情緒並說明，預計明天晚上會回復供電，才讓眾人情緒緩和下來。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘（左）安撫里民情緒並說明，預計明天晚上會回復供電，才讓眾人情緒緩和下來。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘安撫里民情緒並說明，才讓眾人情緒緩和下來。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘安撫里民情緒並說明，才讓眾人情緒緩和下來。記者李宗祐／攝影

丹娜絲颱風

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