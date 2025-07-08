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颱風丹娜絲重創雲嘉南 台電徹夜搶修復電近9成

中央社／ 台北8日電
颱風丹娜絲重創雲嘉南地區，全台近1400支電桿、3座高壓電塔倒塌，經台電人員徹夜搶修，截至今天午間，全台累積逾82萬9000戶停電，目前已復電超過72萬戶，逾87%戶數復電，其中苗栗縣、桃園市等10縣市已全數復電。示意圖。圖／AI生成
颱風丹娜絲重創雲嘉南地區，全台近1400支電桿、3座高壓電塔倒塌，經台電人員徹夜搶修，截至今天午間，全台累積逾82萬9000戶停電，目前已復電超過72萬戶，逾87%戶數復電，其中苗栗縣、桃園市等10縣市已全數復電。示意圖。圖／AI生成

颱風丹娜絲重創雲嘉南地區，全台近1400支電桿、3座高壓電塔倒塌，經台電人員徹夜搶修，截至今天午間，全台累積逾82萬9000戶停電，目前已復電超過72萬戶，逾87%戶數復電，其中苗栗縣、桃園市等10縣市已全數復電。

台電透過新聞稿說明，颱風丹娜絲罕見從中台灣登陸，少了中央山脈阻擋，直撲地勢平坦的雲嘉南地區，所帶來的強勁風勢嚴重衝擊全台電網系統及輸電設備。

初步統計，電桿倒斷受損近1400支、斷線845條、開關及變壓器損壞近200具。受影響地區包括台南、嘉義、雲林、南投、苗栗、高雄等地，經台電人員全力搶修，苗栗縣及桃園市均已於7日下午全數復電。

台電表示，除了災情嚴重的嘉南地區外，目前尚待復電地區，包括雲林縣893戶、南投縣竹山鎮659戶、高雄市46戶停電中，但3縣市災區集中於山區影響搶修進度，台電已協調工班動員所有人力投入作業；針對雲林及南投災區，今天分別出動217人及193人支援，加速復電進度。

台電表示，由於颱風丹娜絲是120年來首度從嘉義登陸的颱風，嘉義縣、市及台南市首當其衝，3縣市災情嚴重，累積至今共55萬戶停電，已復電44萬戶，超過8成，今天調派1004人加速搶修。

台電指出，其中，嘉義布袋新塭變電所3座6.9萬伏特高壓電塔更遭強風吹倒，「就像水塔倒了，水送不下來一樣，電也傳不出去」，影響萬戶居民用電。台電立即啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，但由於鐵塔修復須以大型吊裝作業，連帶影響復電進度，台電將先架設臨時線路，致力以最短時間復電讓民眾有電可用。

丹娜絲颱風

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