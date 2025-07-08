王惠美視察彰化農損 期盼中央從寬補助
彰化縣今天下豪大雨，縣長王惠美下午視察農損表示，希望中央從寬補助，依農業天然災害救助辦法中的災害性天氣參數，盡速公告彰化縣為農業天然災害現金救助地區，幫助農民盡速復耕。
彰化縣政府晚間發布新聞稿，今天上午受瞬間強降雨影響，全縣農田大範圍淹水，彰化縣長王惠美及埔鹽鄉長許文萍等人，下午前往埔鹽鄉視察青蔥、花椰菜等農損情形，傾聽農民心聲。
王惠美表示，埔鹽鄉、溪湖鎮等地區為蔬果生產重要鄉鎮，包括韭菜、花椰菜、青蔥等，依中央規定累積雨量達200毫米以上即可申請補助，將協助農民向中央提報爭取納入救助地區，讓農民盡早恢復耕種，以確保蔬菜水果供應量，穩定市場價格。
王惠美說，彰化縣是蔬菜生產重要地區，青蔥年產量4萬3132公噸，花椰菜年產量2萬5122公噸，產量均為全國第一，看到農民損失慘重，希望中央能對農民受損從寬給予補助，縣府也會盡速向農業部爭取列為農業天然災害現金救助地區，並持續追蹤災損狀況。
縣府表示，農民若發現災情應立即拍照存證，並通報所在鄉鎮公所進行災損勘查，相關農損補助申請條件將依農業部公告為準，政府會視實際損失狀況給予協助。
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