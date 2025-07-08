南鯤鯓代天府牌樓全倒…今年曾抽國運下下籤 命理師直言有意義

南鯤鯓代天府的牌樓以12根紅檜木支撐，已有42年歷史，6日不堪颱風丹娜絲風力，全數倒塌，未來重建費用驚人。命理師楊登嵙說，該廟今年抽出的國運籤是下下籤，此次牌樓倒塌，在民俗上有象徵「以廟門為代價，化解災難」的意義。

命理師楊登嵙說，南鯤鯓代天府是台灣歷史悠久的五府千歲廟，主祀代天巡狩李、池、吳、朱、范五位千歲，從2011年起每年大年初一抽取國運籤。該廟今年抽出的國運籤詩，為第54籤，屬下下籤，籤詩寫「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」。

楊登嵙說，籤詩註解提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」等。年初抽籤就已透露今年台灣將面對如美國關稅、大規模罷免等局勢動盪，其中提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，讓人不禁聯想到此次風災與籤詩意象相符。

楊登嵙分析，這次牌樓倒塌，在民俗意義上代表，王爺慈悲顯靈，以廟門為代價，化解降低更大災難，以此來護佑人民；雖然廟宇因災略顯損傷，但若能盡快重建，不僅能量可恢復，還可能讓廟宇的庇佑之力更勝以往，為台灣帶來新的希望與穩定力量。

南鯤鯓代天府的牌樓（又稱迎客門/歡迎門/山門），屬亞洲地區最大「五門式木作大牌樓」，全以實木接榫建造，12根大木梁柱使用紅檜支撐，直徑約81公分、高14公尺，建於1983年，矗立該處42年，每根價值數千萬，牌樓倒塌損失上億元，此次因丹娜絲颱風強勁風力坍塌，廟方未來基於安全考量，可能改以鋼筋水泥重建牌樓。

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