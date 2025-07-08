聽新聞
0:00 / 0:00

南鯤鯓代天府牌樓全倒…今年曾抽國運下下籤 命理師直言有意義

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
南鯤鯓代天府牌樓倒塌，命理師楊登嵙認為有民俗意義。圖／本報資料照
南鯤鯓代天府牌樓倒塌，命理師楊登嵙認為有民俗意義。圖／本報資料照

南鯤鯓代天府的牌樓以12根紅檜木支撐，已有42年歷史，6日不堪颱風丹娜絲風力，全數倒塌，未來重建費用驚人。命理師楊登嵙說，該廟今年抽出的國運籤是下下籤，此次牌樓倒塌，在民俗上有象徵「以廟門為代價，化解災難」的意義。

命理師楊登嵙說，南鯤鯓代天府是台灣歷史悠久的五府千歲廟，主祀代天巡狩李、池、吳、朱、范五位千歲，從2011年起每年大年初一抽取國運籤。該廟今年抽出的國運籤詩，為第54籤，屬下下籤，籤詩寫「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」。

楊登嵙說，籤詩註解提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」等。年初抽籤就已透露今年台灣將面對如美國關稅、大規模罷免等局勢動盪，其中提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，讓人不禁聯想到此次風災與籤詩意象相符。

楊登嵙分析，這次牌樓倒塌，在民俗意義上代表，王爺慈悲顯靈，以廟門為代價，化解降低更大災難，以此來護佑人民；雖然廟宇因災略顯損傷，但若能盡快重建，不僅能量可恢復，還可能讓廟宇的庇佑之力更勝以往，為台灣帶來新的希望與穩定力量。

南鯤鯓代天府的牌樓（又稱迎客門/歡迎門/山門），屬亞洲地區最大「五門式木作大牌樓」，全以實木接榫建造，12根大木梁柱使用紅檜支撐，直徑約81公分、高14公尺，建於1983年，矗立該處42年，每根價值數千萬，牌樓倒塌損失上億元，此次因丹娜絲颱風強勁風力坍塌，廟方未來基於安全考量，可能改以鋼筋水泥重建牌樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

南鯤鯓代天府牌樓倒塌，命理師楊登嵙認為有民俗意義。圖／本報資料照
南鯤鯓代天府牌樓倒塌，命理師楊登嵙認為有民俗意義。圖／本報資料照

丹娜絲颱風

延伸閱讀

南鯤鯓代天府牌樓因颱風倒塌 竟有民眾撿拾掉落物當場被發現

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒 廟方不捨也心疼

今天「天門開」補年中運、許願全靈驗 拜拜攻略不藏私

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

相關新聞

「雨用倒的」 彰化鹿港宛如東方威尼斯

丹娜絲颱風雖遠離，但中南部昨雨勢驚人，尤其是彰化「閃電閃不停，雨水像用倒的」，從北到南十多鄉鎮、半個彰化都泡在水裡，鹿港...

光電浮台淪海廢 藍批納稅錢變垃圾

屏東縣佳冬鄉外海離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風重創，大量漂流到屏東、高雄海岸，民代憂廢材和光電板沉入海底恐影響漁民生計...

廣角鏡／颱風亂金門航班 千人困機場喊「我要回家」

受丹娜絲颱風影響，金門飛機航班大亂，一度造成逾3千名旅客滯留島上，立榮、華信航空開加班機消化人流，加上軍機6架次馳援，到...

台南南鯤鯓代天府 千年檜木柱碎片險被撿走

丹娜絲颱風重創台南文史場域，知名北門區南鯤鯓代天府的牌樓擁12根粗壯檜木柱，不敵強風倒塌，卻傳出民眾乘機撿拾掉落物，廟方...

颱風重創屏東 縣長周春米遭爆人在北歐考察

丹娜絲颱風來襲，屏東縣長周春米卻在北歐，引發批評。縣府發言人鄞鳳蘭說，周立刻買機票回國也來不及，雖無法趕回，但過程中與副...

雲林農損2.7億元 縣長籲中央納救助

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，農業部前天公告台南、嘉義縣市為農業全品項天然災害現金救助地區，賴清德總統昨勘災也說，漢光演習時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。