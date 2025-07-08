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丹娜絲重創南台灣 民眾黨要求降低農作物天然災害保險保費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，民眾黨副秘書長黃成峻今與南市黨部主委顏耀星到台南關心災情。圖／民眾黨台南市黨部提供
丹娜絲颱風重創南台灣，民眾黨副秘書長黃成峻今與南市黨部主委顏耀星到台南關心災情。圖／民眾黨台南市黨部提供

丹娜絲颱風重創南台灣，雲嘉南地區災情慘重，民眾黨副秘書長黃成峻今與南市黨部主委顏耀星及幹部們一同關心災後情況，強調將持續關注災後重建進度，協助後續的物資補給、環境清理與民生需求，了解地方災民需求，盼能協助受災民眾早日回復正常生活。

黃成峻走訪災情較為嚴重的地區，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、北門區農會理事長洪忠利、七股區里長聯誼會會長陳中正等人，詳細說明地方災情與需求，並希望能盡快協助修復。

黃成峻說，風災發生後，第一時間就已指示各地黨部前往關心災後狀況，此次南部特別嚴重。他表示，黨主席黃國昌相當重視這次災情，要求地方將災情詳細回報，民眾黨將持續關注災後重建進度，協助後續的物資補給、環境清理與民生需求，讓資源能夠精準到位、即時支援，幫助民眾早日恢復生活。

顏耀星表示，災難總是突如其來，但民眾黨不會讓人民孤單面對，地方的災情都會即時回報給中央，爭取盡速調度資源協助復原。麻豆等農業重鎮災損嚴重，也會建請中央協助降低農作物天然災害保險保費，並提高保額，增加農民投保意願，才不至於每逢天災就損失慘重，「救災不分黨派，有需要我們的地方，民眾黨隨時都在。」

丹娜絲颱風

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