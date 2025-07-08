天候打亂馬祖空運 連江縣府：7/9續申請軍機疏運

受颱風丹娜絲影響，大批旅客滯留馬祖。連江縣政府今天申請6架次軍機疏運，但下午因南竿機場一度暫停起降，僅飛3架次。縣府表示，今天疏運700餘人，已申請明天4架次軍機。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天告訴中央社記者，傍晚為止滯留旅客仍有1200餘人。明天上午馬祖往基隆「新台馬輪」客滿。疏運為主的「南北之星」則因風浪仍大恐難開航。故在國民黨籍立委陳雪生協調下，向國防部申請9日共4架次軍機疏運，但實際飛航與否仍視天候而定。

連江縣政府交通旅遊局今天傍晚發布訊息指出，因南竿機場今天下午受天候影響，未達軍機起降標準，原申請6架次軍機，3架次成功起飛，共載運210名旅客，1架次折返，2架次取消。

根據馬祖航空站統計，今天受南竿、北竿機場下午3時許一度暫停起降等影響，南竿往松山3架次、往台中1架次；北竿往松山1架次，合計5架次取消。因2機場均於下午5時左右恢復起降，今天共飛航8架次，合計載運約500餘名旅客。