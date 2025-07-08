嘉市長視察災情意外滑倒嚇壞眾人 手腕紅腫她直說沒關係

嘉義市長黃敏惠今天下午到東區長竹里關心災後復原狀況，在經過一處小斜坡上的水溝蓋時，突然重心不穩滑倒，事發太過突然，旁人來不及反應，她瞬間跌坐在地，工程安全帽也掉落，但她旋即起身。

大家關心她的狀況，手腕有些紅腫，她直說「沒關係！沒關係！」，是否近來為市區災情太過操勞？行政院長卓榮泰視察時她全程陪同，思思念念地市民生活盡速回復正常，她希望台電調派人力，加速搶修復電。 嘉義市長黃敏惠關心市區災後復原狀況，突然重心不穩滑倒，事發突然，旁人來不及反應，但她旋即起身。記者李宗祐／攝影 嘉義市觀光新聞處長張婉芬關心市長黃敏惠的右手腕。記者李宗祐／攝影