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嘉市長視察災情意外滑倒嚇壞眾人 手腕紅腫她直說沒關係
嘉義市長黃敏惠今天下午到東區長竹里關心災後復原狀況，在經過一處小斜坡上的水溝蓋時，突然重心不穩滑倒，事發太過突然，旁人來不及反應，她瞬間跌坐在地，工程安全帽也掉落，但她旋即起身。
大家關心她的狀況，手腕有些紅腫，她直說「沒關係！沒關係！」，是否近來為市區災情太過操勞？行政院長卓榮泰視察時她全程陪同，思思念念地市民生活盡速回復正常，她希望台電調派人力，加速搶修復電。
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