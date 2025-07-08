台鐵二水至林內暴雨一度雙向停駛 30輛遊覽車接駁

台鐵彰化二水至雲林林內今天下午受豪大雨影響、路線掏空，一度雙線不通，旅客和台鐵人員皆說，不曾聽聞此段發生類似狀況，可見雨勢之大；台鐵調度30輛遊覽車從斗六接駁旅客。

台鐵發新聞稿指出．彰化二水至雲林林內間今天下午受豪大雨影響、路線掏空，一度雙線不通，已啟動公路接駁。台鐵表示，經全力搶修，目前恢復東正線單線雙向通車，5時許已恢復雙線雙向通車。

台鐵斗六站長陳重任接受媒體訪問時說，今天上午11時許，雲林彰化地區強降雨，林內以北到二水間路基掏空路線中斷，台鐵啟動公路接駁，將旅客從斗六接送到二水、員林站去搭乘火車，由於等待接駁旅客太多，台鐵再增調15輛，共計30輛接駁。至於影響旅客及班次仍待統計。

許多旅客說，他們從南部搭火車北上，列車長在車上廣播二水至林內雙向停駛，須轉搭遊覽車接駁；不過旅客人潮過多，等待遊覽車時略顯不耐煩。

古坑鄉華南社區發展協會小編丁沛瑩今天下午在社群媒體Thread發文，緊臨協會活動中心10公尺的野溪暴漲，滾滾溪流溢堤，「小編嚇到了⋯我們真的要先撤了」。

丁沛瑩告訴中央社記者，今天山區暴雨1、2時，協會人員眼看溪水暴漲，水流數度溢堤，山區主要幹道滿是泥水，大家擔憂行車安全，決議提早下班。