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影／颱風後金門機場仍擠爆 滯留旅客高喊向賴總統求援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
颱風遠離，雖然經過1天半的輸運，但金門尚義機場今天仍擠滿滯留旅客，現場人潮洶湧。記者蔡家蓁／攝影
颱風遠離，雖然經過1天半的輸運，但金門尚義機場今天仍擠滿滯留旅客，現場人潮洶湧。記者蔡家蓁／攝影

颱風「丹娜絲」雖已遠離，但金門尚義機場今天仍擠滿滯留旅客，截至傍晚尚有1800人滯留等待返台，現場人潮洶湧，不少人因長時間等待，情緒激動，高喊「我要回家」、「我要跟賴總統抗議」，場面一度混亂。

金門航空站指出，為了輸運滯留旅客，今天上午8點多包括航站主任洪念慈、縣府綜合發展處長王中聖、立委陳玉珍辦公室主任董志謀及航空公司主管都一直在開會研商，很多人為了喊候補號碼與維持現場秩序，都喊到喉嚨「燒聲」。

為紓解滯留人潮，華信航空今日將金北航線3架次班機全面放大機型，分別為上午10時05分、下午4時50分及晚間8時50分起飛；立榮航空也緊急加開2架次加班機。軍方則調派3架次C-130運輸機支援，載運能量有限，預估要明天才能全數疏運完畢。

據了解，昨日已執行21架次民航機與6架次軍機任務，共載運2215人，今早現場尚有逾千人滯留，但中午過後因小三通旅客持續湧入，機場人潮未見減少，反而更加擁擠。有旅客已受困3天，在又餓又累的情況下情緒難耐，現場一度爆發喊話與抗議聲浪。

立委陳玉珍國會辦公室指出，已向國防部爭取軍機協助，安排3架次C-130運輸機分別飛往高雄、台北與台中，每架可載約70人。

原訂周日返台的旅客表示，因颱風班機取消，周一即至機場候補，不敢離開，終於補上軍機可以返台，「真的等到快崩潰，好險終於能回家」。

另一名是台灣透過小三通到大陸旅遊的李姓女子則說，他們原本是周日要回去的，結果班機取消，只能到機場來候補等待，多留了2天半，本來要上班的，只能繼續請假，很多行程都被耽誤了。

颱風「丹娜絲」雖已遠離，但金門尚義機場今天仍擠滿滯留旅客，截至傍晚尚有1800人滯留等待返台，現場人潮洶湧。記者蔡家蓁／攝影
颱風「丹娜絲」雖已遠離，但金門尚義機場今天仍擠滿滯留旅客，截至傍晚尚有1800人滯留等待返台，現場人潮洶湧。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天一整天仍擠滿滯留旅客，現場人潮洶湧，座無虛席。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天一整天仍擠滿滯留旅客，現場人潮洶湧，座無虛席。記者蔡家蓁／攝影

丹娜絲颱風

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