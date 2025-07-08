丹娜絲颱風釀災…卓揆感謝台電同仁全力搶修 指示今日完成復電

關心丹娜絲颱風造成嘉義市停電及復原情形，行政院長卓榮泰8日南下嘉義市視察時表示，截至今日午間統計數據顯示，全國停電戶數曾達82萬9千多戶，目前約有10萬戶停電，復電達87.44%。

其中，嘉義市最高停電戶數約12萬戶，目前僅剩662戶停電。卓強調，今天不論如何都要完成嘉義市地區復電，只要有一戶停電，將會對民眾生活造成不便；至於供水部分，目前全台7萬3千多戶均已全部恢復用水。

卓榮泰特別感謝台電同仁辛苦搶修復電，每逢風災與水災過後，台電同仁都肩負國家賦予的政策使命，第一時間深入最危險的區域搶修。7日「台電電力粉絲團」也上傳一張台電同仁穿戴工程帽、雨鞋，全身泥濘坐在路邊吃著便當的照片，工程帽上的頭燈照映著便當，令人非常感動。而在他視察的當下，仍有許多台電同仁正在施工，他要向所有施工同仁表達感謝，「大家辛苦了」。

卓榮泰說，丹娜絲颱風是台灣自1958年有正式紀錄以來，第一個在嘉義登陸的颱風，由於缺乏中央山脈阻隔，因此嘉義迎風面地區災情損失慘重。剛才從機場沿路過來，看到部分路段交通依舊受阻，尤其經過嘉義市博愛路二段，路樹倒塌情形相當嚴重，此已非縣市政府可獨自恢復完成，因此他已再度指示中央災害應變中心，要求即刻調派國軍支援。

卓榮泰表示，昨日因已安排既定會議，無法第一時間前來視察，今日前來，除感謝嘉義市長黃敏惠率領市府團隊全力投入救災的辛勞，也肯定地方政府在此次風災期間，發揮非常好的區域聯防協助。卓榮泰說，台電已非常努力搶修，請嘉義縣市及其他地區民眾再給台電多一點時間及耐心，同時也請台電即時讓民眾了解電力恢復時程，以利民眾配合相關作業。

展望未來，卓榮泰強調，國家將朝更先進的電力設備方向發展，包括建置分散式電源、線路地下化及安全化等，並克服預算編列及施工上的種種困難，儘速做好相關工程，強化電網韌性。