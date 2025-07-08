丹娜絲颱風過後翡翠水庫水質仍優質 他曝2大關鍵

丹娜絲颱風過後，翡翠水庫水域仍保有優質水源，翡管局表示，全台各主要水庫113年度水質檢測結果已出爐，翡翠水庫再度蟬聯第一，翡管局長林裕益表示，蟬聯最優有2大關鍵，就是集水區的「源頭管理」，以及「蓄清排渾」的水庫操作策略。

林裕益指出，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，相當台北市面積1.1倍大，涵蓋新北市雙溪、坪林、石碇、新店等四區，集水區有部分農業用地，為減免農藥、肥料流入水庫，從污染源頭管理做起，翡管局也與坪林區農會合作推廣合理化施肥，並輔導回收農藥空瓶罐，降低非點源污染。

林裕益說，為全面掌握翡翠水庫水域水質狀況，委請取得環境部環境檢驗測定許可的專業團隊協助，並依據環境部「飲用水水源水質標準」，定期追蹤翡翠水庫水域的環境荷爾蒙、農藥及重金屬等污染物濃度，及時提早發現，立即因應處理。

此外，林裕益指出，另一關鍵就是翡翠水庫採用「蓄清排渾」的水庫操作策略。通常，水在4℃的時候，密度最大，水庫水體底層(水深30公尺下方)水溫，維持在17至18℃，當天候寒流或低溫時，集水區山區降雨入庫水流溫度相對庫底溫度較低，水體密度較大，水流會朝水庫庫底流入，擾動庫底沉積物，增加水體懸浮物質，影響水質。

翡管局水庫操作科長林保隆說，翡翠水庫目前設有5處水質自動監測站，形成完整的即時監控網絡。透過溶氧、導電度、濁度、泥砂濃度、葉綠素a等項目的即時監測結果，及時掌握水質異常變化，並加以因應。

林保隆表示，翡管局目前已建立標準作業流程，以「水溫」及「水庫進流量」兩項因子，決定是否啟動應變機制；此外，也會依即時水質監測結果，預測物質分布及擴散狀況，選定適合高程的放水閘門進行放水，蓄留優質水源，排出較為混濁水質，可以減少淤積，也能提高水體透明度、抑制水中藻類生長環境。