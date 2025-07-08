颱風丹娜絲致2千旅客滯留馬祖 6架次軍機加入疏運

受颱風丹娜絲影響，6至7日台馬間空中與海上運輸中斷，約2000名旅客滯留。馬祖機場今天恢復起降，包含6架次軍機在內，可望載運近1300名旅客，但仍有數百名旅客待疏運。

連江縣政府交通旅遊局昨天晚間宣布，今天已向國防部申請6架次軍機。南竿航空站訊息指出，C-130軍機首架次於中午12時9分降落南竿機場，並於12時29分起飛往松山機場。第2架則於下午1時50分降落南竿，下午2時10分飛往松山。2架次共疏運官兵、軍眷與民眾140人。

上午7時許，南竿機場已經擠滿數百名原訂班機因颱風取消，等待候補的旅客。現場候補秩序大致良好。1位不具名導遊跟中央社記者說，受丹納絲影響，團員原定馬祖3日遊「自動延長」成6日遊，大家心情還算平靜，只希望能多開軍機疏運，順利返回台灣本島。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，今天已向國防部申請南竿往松山6架次軍機疏運，加上南、北竿機場民航機的運能，最多可疏運近1300名旅客，但仍不足以消化滯留客。傍晚後，預估仍有數百名旅客留在馬祖。

台馬海上運輸方面，陳如嵐說，「新台馬輪」晚間從基隆港至馬祖，明天上午從馬祖返回基隆的船班正常開航，加上民航班機，滯留旅客可望於明日全數疏運完畢。

交旅局統計，明天上午從馬祖至基隆港的「新台馬輪」共589名旅客訂位。