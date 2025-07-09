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颱風襲台突停電「紅綠燈罷工中」誰先過？正確通行方式曝：違規恐罰1800元

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱丹娜絲從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義紀錄。嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影
中颱丹娜絲從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義紀錄。嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影

中颱丹娜絲從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義紀錄，由於缺乏中央山脈作為天然屏障，造成中南部縣市重創，全台超過650支電桿與3座電塔倒塌，雲林、嘉義與台南等地共超過54萬戶停電，全國累計停電戶數更突破71萬戶。有網友好奇，倘若颱風天停電時路口紅綠燈不亮，開車、騎車的用路人誰可以先通過，引發討論。

一名網友在Threads發布數則影片，指出颱風發生時台南七股災情嚴重，當地全區沒電沒網路，甚至連電話都無法撥通，並形容「路上都沒紅綠燈，電線桿倒一片，所有電線都斷了，西寮很多房子都倒了，嚴重受損」。原PO透露當地都是老人居多，他們幾乎不會用網路，對外也沒什麼聯繫方式，「要到安南區才有訊號」，因此希望網友們能多多幫忙曝光，號召更多人來幫忙。更有網友上傳自己騎車穿越倒塌紅綠燈的影片，自嘲是「真正的過紅綠燈」。

災情之下，不少地區路口紅綠燈因停電不亮，交通秩序陷入混亂，民眾紛紛討論「誰先過路口」的問題。對此，台南市政府於今（8）日透過官方LINE帳號說明正確做法，提醒用路人若未依規定通行，最高恐面臨1800元罰鍰。

台南市政府提醒民眾，根據《交通安全規則》第102條，若路口無紅綠燈號誌或號誌故障時，倘若現場有交通指揮人員時，應依其指揮行駛。假如當下沒有交通指揮人員，應比照無號誌路口處理，意即「支線車輛應禮讓幹道車輛先行」、「轉彎車應禮讓直行車輛先行」。遇到對向車輛若同時左轉與右轉，且僅有一車道可轉入時，右轉車需禮讓左轉車先行；若有兩車道，則左轉車行駛內側、右轉車行駛外側。

若違反上述規定，依《道路交通管理處罰條例》可處600至1800元罰鍰，嚴重時更可能引發交通事故，造成傷亡。市府呼籲民眾行經無紅綠燈路口時，務必遵守規則、互相禮讓，以維護自身與他人安全。

交通部表示，遇到對向車輛若同時左轉與右轉，且僅有一車道可轉入時，右轉車需禮讓左轉車先行；若有兩車道，則左轉車行駛內側、右轉車行駛外側。圖／交通部道安署提供
交通部表示，遇到對向車輛若同時左轉與右轉，且僅有一車道可轉入時，右轉車需禮讓左轉車先行；若有兩車道，則左轉車行駛內側、右轉車行駛外側。圖／交通部道安署提供

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