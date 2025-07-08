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千名旅客滯留機場 民航局2天協調逾3.4萬加班機位疏運
受丹娜絲颱風影響，航班大亂，交通部民航局表示，昨天協調航空公司加班機（含放大機型）疏運，今早再協調加開台北-金門放大機型4架次、加班機2架次，以及台北-澎湖2架次放大機型，合計2天民航機共提供3萬4283個座位、軍機支援26架次，提供1820個座位。
受丹娜絲颱風影響，金門飛機停飛達1天半，航班大亂，造成逾3000名旅客滯留島上，昨天雖加開航班疏運，今天仍有1000多名旅客滯留在機場
民航局指出，國內線民航機今表定預計飛航266架次、提供2萬412座位數，其中金門72架次、6316座位數，澎湖128架次、1萬824座位數；馬祖航線於今日恢復飛航，飛航26架次、1760座位數。
針對離島疏運規畫，民航局說，昨天已協調航空公司放大台北-金門機型及增飛台北-澎湖各2架次，共提供322座位數；今早已再協調航空公司台北-金門4架次放大機型及2班次加班機、台北-澎湖2架次放大機型，華信、立榮航空總計加班機及放大機型共12架次，提供1008座位數。
另外，也協調國防部支援軍機12架次，共提供840座位，包含協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次；金門往台北／台中／高雄各1架次；高雄往金門1架次。
民航局表示，統計7日周一至今天，民航機共提供3萬4283個座位，其中，加班機或放大機型共38架次、4830個座位；軍機共支援26架次，提供1820個座位。
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