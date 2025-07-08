離島交通疏運 民航局協調加班機及放大機型

颱風丹娜絲影響離島交通，為協助疏運旅客，交通部民用航空局今天表示，協調華信航空股份有限公司與立榮航空股份有限公司總計加班機及放大機型計12架次，提供1008座位數。

民航局說，今天國內線民航機表定預計飛航266架次，2萬412座位數，其中金門縣72架次、6316座位數；澎湖縣128架次、1萬824座位數；馬祖航線今天恢復飛航，飛航26架次、1760座位數。

民航局表示，已協調華信、立榮總計加班機及放大機型計12架次，提供1008座位數，包含昨天已先協調航空公司放大台北金門及增飛台北澎湖各2架次，計322座位數；今天上午已再協調航空公司放大機型台北金門4架次及加班機2架次、放大機型台北澎湖2架次。

此外，民航局說，已協調國防部支援軍機12架次，840座位，協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次；金門往台北/台中/高雄各1架次；高雄往金門1架次。