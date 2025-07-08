丹娜絲颱風下午登陸浙江 將帶動西南風增強 恐致雷雨再炸中南部4天

丹娜絲颱風7日清晨6時從桃園、新竹交界出海，並逐漸遠離台灣，其路徑相當罕見，氣象署指出，這是自1958年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，創下台南氣象站設站以來第3名強陣風紀錄。

2025-07-08 05:50