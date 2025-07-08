丹娜絲颱風下午登陸浙江 將帶動西南風增強 恐致雷雨再炸中南部4天
輕颱丹娜絲即將減弱為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風預計在今天下午左右，在中國浙江附近登陸。颱風登陸後，便減弱為普通低壓，並往西南移動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也因為這樣的走勢，將帶動西南風增強，輸送更多水氣到台灣上空，周五前中、南部地區天氣相當不穩定，三不五時雷陣雨，多注意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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