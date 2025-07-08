丹娜絲颱風「近中心對流增強」 鄭明典示警馬祖：強對流雲帶可能通過

「馬祖列嶼的朋友請注意」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，丹娜絲颱風目前有「近中心對流增強」現象，馬祖列嶼可能受颱風的南風影響，強對流雲帶也可能通過馬祖，提醒注意。「明天可能是影響最明顯的時候」。

鄭明典也透露，他有馬祖榮譽縣民證，「當然要對馬祖特別關心一下」。

中央氣象署說，輕颱丹娜絲今天凌晨2時的中心位置在台北北北東方310公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西轉西南西進行，即將減弱為熱帶性低氣壓，在浙江海面、東海南部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。