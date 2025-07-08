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回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2025年丹娜絲颱風襲台回顧。圖／取自「報天氣-中央氣象署」臉書粉專
2025年丹娜絲颱風襲台回顧。圖／取自「報天氣-中央氣象署」臉書粉專

今年首個侵台颱丹娜絲已經遠離，襲台期間挾致災性風雨，造成嚴重災情。中央氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書粉專表示，丹娜絲颱風是1958年後首個登陸嘉義的颱風，少見由西部登陸的颱風，成颱翌日就侵襲台灣，為台南站1897年設站以來第三大的陣風紀錄（41.1m/s）。

丹娜絲移動路徑詭異，氣象署說，颱風侵襲台灣不算少見，但是從台灣西側接近、登陸、並且又這麼強的颱風卻相當少。

上一個以「中度颱風」登陸中部（彰雲交界）的颱風，是1986年的韋恩颱風。氣象署表示，若很精確地只談登陸嘉義的颱風，丹娜絲颱風是1958年（有充份颱風紀錄資料）以來，第一個登陸嘉義的颱風。

氣象署表示，由於少了中央山脈的屏障，這樣路徑的颱風挾帶的風雨，會直接侵襲人口稠密西半部及澎湖地區，威脅當然就更大。

另外，氣象署表示，這個颱風5日凌晨2時形成時，距離台灣只剩400多公里，氣象署當天上午8時30分就發布海上颱風警報，當晚接續發布陸上颱風警報。

丹娜絲颱風在形成的隔天開始侵襲台灣。氣象署表示，6日白天颱風首先帶來偏強的東南風，為迎風面台東、恆春半島帶來顯著雨勢，恆春半島一度有超大豪雨出現。6日下午4時之後，颱風暴風圈開始籠罩南部及澎湖陸地。風雨開始明顯增強。颱風中心6日深夜11時40分左右由嘉義縣布袋鎮登陸，颱風核心最猛烈的風雨襲擊澎湖南方島嶼以及雲嘉南地區。

不僅沿海空曠地區出現16級甚至以上的強陣風，氣象署表示，颱風中心向東北移動時，嘉南平原的內陸、市區多處最大陣風超過12級以上，台南站、嘉義站更皆出現13級的強陣風，為台南站1897年設站以來第三大的陣風紀錄（41.1m/s）。颱風厚實的雲帶以及強勁的西南風也讓西半部地區開始出現豪大雨，南部地區有局部大豪雨發生。

氣象署表示，颱風接著持續北上，並於昨天清晨6時前後由桃園、新竹交界出海，受到陸地破壞降成輕度颱風。這段時間也為中部以北地區帶來大雨、局部性豪雨，沿海空曠地區也有強風發生。

雖然颱風遠離，氣象署表示，接下來天氣不穩定，沿海風浪還是大。由於低壓帶影響，天氣不穩定，中南部今天仍有短暫陣雨，南部有較大雨勢。而且明天至周五水氣更多，各地為時晴時雨的天氣，南部地區、中部山區有可能有大雨出現。另外，沿海的風、浪還是相當大，陸上強風特報仍然發布當中，前往海邊活動要特別注意安全。

丹娜絲颱風 嘉義 氣象署 警報

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