聽新聞
0:00 / 0:00
一夜風雨 光電場之惡現形
高雄市大樹區和山光電場違法施工，經颱風一夜風雨，立委柯志恩會勘後說，被撤照的二期案場山壁崩塌、排水管裸露，黃土就塞在排水管出口，水保改善工程大失敗，一期案場的山壁也坍方裸露。高市水利局昨派員勘查，初步研判野溪排水尚順暢。
柯志恩說，市長陳其邁震怒要求業者須做好水土保持，但颱風過後，被撤照的二期案場山壁大面積崩塌，排水管裸露，大量泥流夾雜黃土，滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，令人震驚的是，業者竟將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。
柯志恩也到一期案場查看，見插滿光電板旁的山坡山壁坍方裸露，廢棄光電板直接丟在路邊草叢，氣憤質疑「難道這就是我們要的綠電嗎？」
高市水利局表示，施工中排水系統收水效果有限，下雨沖刷造成基地內兩處邊坡崩落，昨早已請業者怪手機具施工修坡。排水溝因遭土砂掩蓋、部分溝段下有掏空，也已請業者加強溝底基礎強度。
另外，颱風過後，屏東縣佳冬塭豐、枋寮海域沿岸昨漂來大量黑色浮台結構體，從塭豐海堤看出去，至少綿延一公里。旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，颱風來襲前，縣府要求業者做好防颱，未料浮台被颱風吹散，沿海流漂到岸上。
屏東縣府表示，要求業者四十八小時清除，勒令停工，提改善計畫，經縣府同意後才可復工。能源署表示，此計畫主要驗證浮台抗風浪能力，浮台並無光電模組，已請業者搜尋與打撈碎片，預計四十八小時內清除復原；該計畫中央補助一億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言