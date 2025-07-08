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一夜風雨 光電場之惡現形

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君／連線報導
柯志恩會勘和山光電場，發現現場山壁崩塌，夾帶大量泥流 ，造成滯洪池嚴重淤積。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩會勘和山光電場，發現現場山壁崩塌，夾帶大量泥流 ，造成滯洪池嚴重淤積。圖／柯志恩服務處提供

高雄市大樹區和山光電場違法施工，經颱風一夜風雨，立委柯志恩會勘後說，被撤照的二期案場山壁崩塌、排水管裸露，黃土就塞在排水管出口，水保改善工程大失敗，一期案場的山壁也坍方裸露。高市水利局昨派員勘查，初步研判野溪排水尚順暢。

柯志恩說，市長陳其邁震怒要求業者須做好水土保持，但颱風過後，被撤照的二期案場山壁大面積崩塌，排水管裸露，大量泥流夾雜黃土，滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，令人震驚的是，業者竟將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。

柯志恩也到一期案場查看，見插滿光電板旁的山坡山壁坍方裸露，廢棄光電板直接丟在路邊草叢，氣憤質疑「難道這就是我們要的綠電嗎？」

高市水利局表示，施工中排水系統收水效果有限，下雨沖刷造成基地內兩處邊坡崩落，昨早已請業者怪手機具施工修坡。排水溝因遭土砂掩蓋、部分溝段下有掏空，也已請業者加強溝底基礎強度。

旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影

另外，颱風過後，屏東縣佳冬塭豐、枋寮海域沿岸昨漂來大量黑色浮台結構體，從塭豐海堤看出去，至少綿延一公里。旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，颱風來襲前，縣府要求業者做好防颱，未料浮台被颱風吹散，沿海流漂到岸上。

屏東縣府表示，要求業者四十八小時清除，勒令停工，提改善計畫，經縣府同意後才可復工。能源署表示，此計畫主要驗證浮台抗風浪能力，浮台並無光電模組，已請業者搜尋與打撈碎片，預計四十八小時內清除復原；該計畫中央補助一億元。

丹娜絲颱風 光電板 和山光電場 屏東縣

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