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高鐵斷電史哲道歉 金門旅客軍機護送
丹娜絲颱風強風暴雨，前天深夜雙鐵交通一度中斷。高鐵董事長史哲昨說，強風造成異物掉落電車線上，高鐵系統自動斷電，六百多名旅客等待許久，對此感到抱歉；交通部長陳世凱表示，高鐵在嘉義、雲林路段受颱風影響大，昨上午已恢復通車。
丹娜絲颱風前天入夜後影響台南、嘉義最劇烈，多列車緊急停駛，高鐵南下最晚兩個車次一度停駛於嘉義到台南間，延兩小時多終抵左營站。遊客說，斷電沒冷氣，還被強風吹得搖晃，「像搭海盜船」。
高鐵公司表示，颱風對高鐵南部路段造成「超乎預期的損害」，大型鐵板、鐵條、帆布、塑膠袋及路樹等各式異物，被吹進雲林至台南軌道區，影響列車正常供電，所幸維修人員快速搶修，高鐵昨上午恢復全線營運。
颱風飛機停飛，逾三千名旅客滯留金門。昨下午起班機雖恢復起降，但因班機全數客滿，尚義機場人潮爆滿，國防部昨傍晚啟動「Ｃ計畫」，調派空軍Ｃ─一三○運輸機支援，載運六架次往返金門載客，協助載運四二○人。
高雄與馬公航線的澎湖輪，昨中午開航，台東蘭嶼、綠島往返航班，今視天氣狀況開航，至於往返屏東東港琉球線的航運，今恢復正常行駛。
公路局表示，截至昨晚間六時卅分，仍有五處公路路段出現災情，其中台南北門路段因電線傾倒，預估周六才能排除。
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