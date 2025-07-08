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香蕉、文旦重創 布袋貨輪相撞

聯合報／ 本報記者／連線報導
不敵強風，台南新營太子宮的太子爺雕像被硬生生吹斷。記者黃仲裕／攝影
不敵強風，台南新營太子宮的太子爺雕像被硬生生吹斷。記者黃仲裕／攝影

丹娜絲颱風造成全國二死六三五傷，停電最多逾八十二萬戶。農業總損失超過十億元，受損作物主要為香蕉、文旦，農民欲哭無淚。台南知名南鯤鯓代天府牌樓為十二根粗壯檜木，不敵強風，倒下躺平，令人震驚。

中央災害應變中心指出，台南市六十歲陳姓病患因家中停電，致呼吸器沒電送醫搶救不治。台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹，導致六十九歲父親死亡。

另外，嘉義縣八旬張姓男子冒風雨出門「巡田水」，兩名女兒陪同，不料駕駛的轎車疑遭風勢吹翻，掉落農田中，張的大女兒送醫不治。卅四歲女子昨清晨四時許，開車行經國道三號梅山路段，疑風大加上閃避樹倒路中，失控自撞，救護人員趕抵時已失去呼吸心跳，送醫不治。這兩人不列入颱風傷亡人數。

台南、嘉義縣市許多電桿遭強風整排吹斷，修復困難，難以恢復供電，台電統計截至昨晚九時，台南仍有十萬四五一○戶還在停電，嘉義縣有八萬二九四四戶、嘉義市四四四八戶。

港口風浪強勁，台南北門區蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏，相互交疊碰撞破損；嘉義縣布袋商港的百威貨輪斷繩漂流，撞上山寶和海勝貨輪，幸未破洞漏油汙染海洋；高雄興達港也有遊艇翻覆，在港內載浮載沉，所幸無人受傷。

國定古蹟南鯤鯓代天府的牌樓有四十三年歷史，採用雙排共十二根雄偉檜木穩定結構，八年多前才整修強化，前晚十一時不敵強風應聲倒地。廟方表示，牌樓為罕見的千年檜木，如今每根價值上千萬元。

丹娜絲強風造成麻豆文旦掉落一地，農民施坤寶表示，這是他們家族種植文旦四十多年來，損失最慘重的一次。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲強風造成麻豆文旦掉落一地，農民施坤寶表示，這是他們家族種植文旦四十多年來，損失最慘重的一次。記者黃仲裕／攝影

丹娜絲颱風

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