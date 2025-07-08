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首登嘉義颱風 丹娜絲發威如末日

聯合報／ 本報記者／連線報導
台南學甲區一座養雞場被無情風災摧殘，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
台南學甲區一座養雞場被無情風災摧殘，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風昨清晨六時從桃園、新竹交界出海，並逐漸遠離台灣，其路徑相當罕見，氣象署指出，這是自一九五八年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，創下台南氣象站設站以來第三名強陣風紀錄，雲林口湖更出現十七級強陣風，民眾直呼，彷彿世界末日。

氣象預報中心資深預報員劉宇其指出，丹娜絲前晚十一時四十分登陸嘉義布袋，颱風影響期間，雲林口湖出現逾十七級陣風、嘉義鹿草、及台南北門、七股出現十六級陣風；澎湖東吉島出現十六級陣風。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

隨著颱風逐漸往雲林、嘉義內陸移動，嘉義、台南氣象站也測到十三級強陣風，創下台南氣象站自一八九七年設站以來紀錄第三名，第一及第二名分別為一九八七年九月十日的傑魯得颱風，以及一九七五年九月廿二日的貝蒂颱風。

由於缺少中央山脈破壞結構，強風暴雨重創雲嘉南地區，大量路樹、電線桿、號誌燈被吹斷，許多輕鋼架廣告看板、民宅水塔、遮光罩碎片掉落，滿目瘡痍。

記者實際走訪台南七股、將軍、北門等沿海地區，民宅屋頂鐵皮遭掀翻，許多路段電線桿幾乎都是整排倒塌，造成停電、停水，連手機通訊、網路都斷聯，有民眾坦言「昨晚的風，彷彿是世界末日！」

台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員支援跨轄案件，有遇到風大到車子開不動、側風險些把車子吹翻，還遇到電箱爆炸，馬路水淹半個輪胎高不敢再前進。一名南市消防員說，風大到踩了油門不知道有無在行駛，很像空間迷失。

台南市鹽水、東山、後壁等十六個行政區，今仍停班停課。高雄市桃源區因南橫公路勤和溪底便道沖毀，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里今也停班停課。

丹娜絲颱風 台南 嘉義 雲林

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