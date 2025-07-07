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颱風打亂空中交通 160架次客機軍機疏運逾1.3萬人

中央社／ 台北7日電

颱風丹娜絲打亂離島與本島空中交通，許多旅客被迫滯留離島，民航局表示，今天除民航機飛航146架次，還協調國防部支援軍機14架次協助疏運，預估全天疏運1萬3125人。

有關明天疏運規劃，民航局表示，由於馬祖航線可恢復飛航，國內線民航機表定預計飛航266架次，可提供2萬412個座位數，其中金門72架次、6316座位數；澎湖128架次、1萬824座位數；馬祖26架次、1760座位數。

民航局已預先協調航空公司增飛台北—金門、台北—澎湖各2架次，共提供322座位數；另因應馬祖疏運需求，也預為協調國防部明天支援軍機協助疏運馬祖航線，金門、澎湖則視明天上午疏運狀況持續協調。

民航局表示，今天民航機正班機雙向飛航離島與本島120架次，加班機（含放大機型）飛航26架次，共146架次，提供1萬2863個座位。另外也啟動疏運C計畫，協調國防部支援軍機14架次，提供980座位。

民航局表示，今天民航機及軍機總計飛航160架次，提供1萬3692座位數；全日預估疏運1萬3125人次，載客率94.8%。

至於今天在金門及澎湖未能返回本島的旅客，航站已宣導改至明天搭乘或候補航班返回本島。

丹娜絲颱風

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