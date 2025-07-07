中央災害應變中心調為二級開設 戮力嘉南災後重建

颱風丹娜絲遠離，中央災害應變中心今晚調整為二級開設，統計全國災情共計6544件，釀2死、635人傷，又以台南市和嘉義縣市受創較嚴重，全國仍有逾20萬戶待復電。

中央災害應變中心晚間召開第9次工作會報，由副指揮官、農業部政務次長黃昭欽主持。

災情監控及搜索救援組表示，統計截至晚間7時30分止，全國災情總計6544件，造成2人死亡（台南市）、635人受傷。以台南市和嘉義縣市受創為多。

水電維生組表示，這次全國曾停電逾82萬戶，待修復20萬168戶（復電率75.77%），預計8日深夜11時完成民生用戶復電；全國曾停水戶數7萬3487戶，全數復水。

農林漁牧組說，這次農業通報總損失約新台幣10億527萬元，以嘉義縣損失4億7755萬元（占48%）、台南市損失2億6053萬元（占26%）及雲林縣損失2億4566萬元（占24%）較為嚴重。

此外，農作物受損以香蕉較嚴重，損失1億3022萬元，次為文旦柚、竹筍、柳橙及椪柑等。

觀光方面，交通工程組表示，澎湖地區停留旅客約8000人，今天預計返台旅客數約為5000人，將持續追蹤澎湖機場旅客候補情形；馬祖地區滯留旅客和鄉親數約2000人；小琉球地區自願留島209人，東琉線明天復航可疏運留島遊客；綠島滯留536人、蘭嶼滯留78人，明天即可疏運完成。

疏散撤離部分，截至今晚8時止，目前有11縣市進行疏散撤離，包括台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，累計撤離人數共3733人。

收容安置組部分，仍有3縣市開設18處收容安置處所，收容安置119人。

內政部國土管理署提到，關於嘉義縣市請求協助部分，經統計嘉義市機具及人力支援已大於需求，嘉義縣目前復建機具及人力需求已足夠，暫不需其他縣市支援。

黃昭欽裁示，因為颱風警報已解除，中央災害應變中心調整為二級開設，因應協助受災的嘉義縣市、台南市進行復原重建。