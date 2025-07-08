聽新聞
0:00 / 0:00

台南行道樹倒伏多 將改善棲地環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影

台南行道樹丹娜絲颱風吹倒初估超過240棵，護樹人士質疑爆出許多樹木不健康、根系發展不夠穩固，建議採用連續穴種樹，並選木質部密度高的樹種；市府表示，未來若公園要重鋪人行道地磚，會一併改善棲地環境，讓樹盤根更穩。

南市工務局副局長王建雄說，從這幾年經驗，改為連續穴的行道樹都較為健康，因根系發展好，牢牢盤住泥土，不易被吹倒，最多只是因風太大，枝幹被吹斷，持續加強行道樹的棲地改善，例如水萍塭公園四周行道樹原是單獨樹穴，現改為連續樹穴，沒有水泥物從中阻隔影響樹木根系生長。

台南行道樹據估計超過240棵被吹倒，若加上公園、學校被吹倒樹木，數目更多，市府依先前經驗發現多數原因是棲地不夠友善，樹穴不夠大，影響根部發展，也因踐踏造成土質硬化、或是樹罹病而未處理，導致不健康，強風下一棵棵倒下。

台南社大講師吳仁邦指出，採用連續穴種植行道樹是正確做法，除了讓棲地更友善，也讓樹木間的根系友互相支撐，加強基盤不易被吹倒，從這次颱風來看，有些被吹斷的樹木根系發展好、盤得很穩固，但風勢吹動樹枝時扭轉，強度太高就會把樹幹扭斷，因此行道樹慎選木質部密度高且較硬的樹種也很重要，且這類樹木更需要友善的棲地環境。

工務局回應，目前執行通學步道工程時，會一併把單獨樹穴的行道樹改為連續穴，有些公園若因人行步道要重鋪，也會改連續穴，不過鋪磚的步道面積就會縮小，如果機車違停到步道上恐影響通行，此部分還須民眾配合。

丹娜絲颱風 台南 行道樹

延伸閱讀

丹娜絲風力強！彰化二水花旗木6棵被掃倒 地方憂美景失色

上下公車有陷阱？行道樹遭移留洞 民眾：若無植栽應剷平

影／台南狂風暴雨！行道樹劇烈搖晃 氣象署發布颱風「強風告警」

丹娜絲攪局！五月天台北大巨蛋演場會 今晚照常舉辦

相關新聞

首登嘉義颱風 丹娜絲發威如末日

丹娜絲颱風昨清晨六時從桃園、新竹交界出海，並逐漸遠離台灣，其路徑相當罕見，氣象署指出，這是自一九五八年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，創下台南氣象站設站以來第三名強陣風紀錄，雲林口湖更出現十七級強陣風，民眾直呼，彷彿世界末日。

香蕉、文旦重創 布袋貨輪相撞

丹娜絲颱風造成全國二死六三五傷，停電最多逾八十二萬戶。農業總損失超過十億元，受損作物主要為香蕉、文旦，農民欲哭無淚。台南...

廣角鏡／丹娜絲重創南台灣 南鯤鯓代天府淹水、牌樓塌

丹娜絲颱風重創南台灣，前晚登陸嘉義縣布袋鎮，為一九五八年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，也創下台南氣象站設站以來...

高鐵斷電史哲道歉 金門旅客軍機護送

丹娜絲颱風強風暴雨，前天深夜雙鐵交通一度中斷。高鐵董事長史哲昨說，強風造成異物掉落電車線上，高鐵系統自動斷電，六百多名旅...

一夜風雨 光電場之惡現形

高雄市大樹區和山光電場違法施工，經颱風一夜風雨，立委柯志恩會勘後說，被撤照的二期案場山壁崩塌、排水管裸露，黃土就塞在排水...

鳥松松藝路積水 旗津汙水灌民宅

丹娜絲颱風侵襲高雄，鳥松區松藝路昨積水，環團批是人禍，直指水利局在澄清湖高爾夫球場新設滯洪池，砍除森林緩衝帶、拆除原有溢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。