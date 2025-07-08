台南行道樹倒伏多 將改善棲地環境

台南行道樹被丹娜絲颱風吹倒初估超過240棵，護樹人士質疑爆出許多樹木不健康、根系發展不夠穩固，建議採用連續穴種樹，並選木質部密度高的樹種；市府表示，未來若公園要重鋪人行道地磚，會一併改善棲地環境，讓樹盤根更穩。

南市工務局副局長王建雄說，從這幾年經驗，改為連續穴的行道樹都較為健康，因根系發展好，牢牢盤住泥土，不易被吹倒，最多只是因風太大，枝幹被吹斷，持續加強行道樹的棲地改善，例如水萍塭公園四周行道樹原是單獨樹穴，現改為連續樹穴，沒有水泥物從中阻隔影響樹木根系生長。

台南行道樹據估計超過240棵被吹倒，若加上公園、學校被吹倒樹木，數目更多，市府依先前經驗發現多數原因是棲地不夠友善，樹穴不夠大，影響根部發展，也因踐踏造成土質硬化、或是樹罹病而未處理，導致不健康，強風下一棵棵倒下。

台南社大講師吳仁邦指出，採用連續穴種植行道樹是正確做法，除了讓棲地更友善，也讓樹木間的根系友互相支撐，加強基盤不易被吹倒，從這次颱風來看，有些被吹斷的樹木根系發展好、盤得很穩固，但風勢吹動樹枝時扭轉，強度太高就會把樹幹扭斷，因此行道樹慎選木質部密度高且較硬的樹種也很重要，且這類樹木更需要友善的棲地環境。

工務局回應，目前執行通學步道工程時，會一併把單獨樹穴的行道樹改為連續穴，有些公園若因人行步道要重鋪，也會改連續穴，不過鋪磚的步道面積就會縮小，如果機車違停到步道上恐影響通行，此部分還須民眾配合。