鳥松松藝路積水 旗津汙水灌民宅

丹娜絲颱風侵襲高雄，鳥松區松藝路昨積水，環團批是人禍，直指水利局在澄清湖高爾夫球場新設滯洪池，砍除森林緩衝帶、拆除原有溢洪口，排水功能失衡所致，另，旗津中區汙水處理廠因超載「爆管」，汙水灌向民宅，民代要求究責。

高雄市水利局澄清，松藝路積水非滯洪池工程造成，汙水廠災情將啟動查報及賠償。

高雄市鳥松區松藝路積水封路，環團批根本是人禍。記者郭韋綺／翻攝 森林城市協會理事長莊傑任說，高爾夫球場新建滯洪池砍伐森林破壞天然緩衝帶，球場原有灌溉水池溢洪口也遭拆除，改變原來排水生態，颱風大雨一來，釀成松藝路積水災情，大量黃土流入澄清湖，昨午積水已退。

莊傑任認為，新滯洪池選址不當，增加排水阻塞風險，未來馬路破洞塌陷，地基掏空可能性提高，應盡速變更設計，恢復溢洪口機制與森林緩衝雙重保障層。

高市旗津區上竹里住戶昨忍著惡臭打掃家園，屋內仍是積滿髒汙，散發陣陣異味。記者張議晨／攝影 旗津中區汙水處理廠前天突爆水管，大量汙水灌入上竹里，造成50多戶淹水，積水直到昨早8時許才退去，屋內傳出陣陣惡臭，居民忍臭打掃家園，痛斥淹水「不是天災是人禍！」要市府負起賠償責任。

當地住戶說，上竹里淹水是20多年前711水災，去年山陀兒也沒淹水，這次雨量不大卻碰到汙水爆管，「有夠可怕」。

立委賴瑞隆、議員簡煥宗及李喬如先後勘災，協請軍方協助清掃家園。議員陳麗娜指，旗津汙水廠4年前花3.44億元整建，市府後續自籌4.85億元委外操作，卻抵不過颱風，不只做好民宅復原與賠償，也要全面體檢，追究委外廠商責任。

水利局回應，滯洪池工程以球場地勢、集水區出流口評估，選擇最低窪10號池區擴建並在箱涵口設水閘門，調節水位，後續將視需求檢討是否加大滯洪池溢流口規模。松藝路低勢低窪、逕流集中，原本屬易積水路段，積水非滯洪池工程造成。

旗津汙水廠因颱風雨勢進水量驟增，抽水系統無法停抽超載，導致抽水管線破裂，除已通宵搶修，也協調相關單位推動民宅清理、災損查報與補償作業。